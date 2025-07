Nog geen week na de GP Oostenrijk is het alweer tijd voor het raceweekend in Silverstone. De GP Groot-Brittannië is natuurlijk de race waar het voor de Formule 1 in 1950 allemaal begon. Een goede gelegenheid om een kunstzinnige livery mee naartoe te nemen, moet Racing Bulls hebben gedacht. Red Bulls zusterteam slaat de handen ineen met partner HUGO en Nigeriaanse kunstenaar Slawn voor de eenmalige livery voor Silverstone.

De speciale livery van Racing Bulls en sponsor HUGO werd door coureurs Liam Lawson en Isack Hadjar en kunstenaar Slawn zelf voorafgaand aan het Britse raceweekend onthuld. Deze onthulling vond plaats in de luxe kledingwinkel Flannels X op Oxford Street in Londen. De livery van de Racing Bulls-bolide is voor één raceweekend een soort ‘canvas voor Slawns kenmerkende karikaturale straatkunst’ geworden.

‘Waanzin’

De Nigeriaanse kunstenaar staat bekend om zijn door graffiti geïnspireerde kunststijl. Ook de racepakken van Hadjar en Lawson bevatten een design van Slawn. “Kunst ontmoet snelheid en ik bracht de waanzin”, vertelt de kunstenaar zelf over het ontwerp. “Heel erg bedankt HUGO en VCARB voor jullie vertrouwen in de visie.”

Bekijk de foto’s van de bolide hieronder:

(Foto’s/credit: Visa Cash App Racing Bulls F1 Team)

