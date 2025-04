In een enerverende race in Saoedi-Arabië heeft Oscar Piastri zondagavond – na China en Bahrein – zijn derde zege van het seizoen behaald. Met zijn overwinning op het Jeddah Corniche Circuit neemt de McLaren-coureur de leiding in de WK-stand over van zijn teamgenoot Lando Norris. Max Verstappen eindigt als tweede in de enerverende race, vooral door toedoen van een discutabele tijdstraf. Lando Norris wordt als vierde afgevlagd.

Hierbij, de GP van Saoedi-Arabië in vogelvlucht:

RONDE 1/50: Op de eerste startrij is Oscar Piastri goed weg vanaf P2. Hij lijkt Max Verstappen op pole te verschalken, maar de Red Bull-coureur geeft geen krimp richting de eerste bocht. Verstappen behoudt de leiding, maar doet dat wel door de bocht af te snijden. Noodgedwongen, want Piastri geeft hem geen enkele ruimte. Zie hier de video van de start.

Verder: Pierre Gasly (Alpine) en Yuki Tsunoda (Racing Bulls) raken elkaar hard en crashen in de muur. Het betekent de eerste safety carsituatie van de race en voor hen einde race.

Herstart en tijdstraf

4/50: Bij de herstart is Verstappen, maar krijgt wel een tijdstraf van vijf seconden omdat hij volgens de stewards voordeel behaalde door de baan te verlaten na de start. De sanctie is enigszins discutabel, aangezien duidelijk te zien was dat Verstappen van de baan werd gedwongen.

14/50: Max Verstappen geeft meteen vol gas om een marge van vijf seconden in te bouwen op de achtervolgers. Piastri blijft in de slipstream van de Nederlander, maar daarachter balanceert Mercedes-coureur George Russell rond de vijf seconden-grens. Daarachter zijn Lewis Hamilton en Lando Norris met elkaar in gevecht om P6. Na twee mislukte pogingen gaat Norris aan zijn landgenoot voorbij.

20/50: Oscar Piastri komt naar binnen voor zijn eerste stop en probeert een undercut bij Verstappen. Verstappen zelf rijdt door. De pitstop van Piastri is niet best door problemen linksachter en gaat in 3,4 seconden.

22/50: Verstappen komt naar binnen. De tijdstraf wordt ingelost en de stop is prima, maar hij komt desondanks achter Piastri en Hamilton (die nog niet binnen is geweest) terug de baan op. Even later gaat Verstappen voorbij aan de Brit, de marge ten opzichte van Piastri is 3,8 seconden. Cjarles Leclerc en Norris rijden op P1 en P2, maar moeten hun eerste stop nog maken.

Alonso bijna in de muur

26/50: Achteraan drukt Gabriel Bortoleto (Stake) bijna Fernando Alonso (Aston Martin) in de muur. De spanjaard komt met de schrik vrij, maar zijn positie (zestiende) zal hem allerminst vrolijk stemmen. Alleen Bortoleto en Bearman rijden nog achter hem.

34/50: Leider in de wedstrijd Lando Norris komt naar binnen voor zijn eerste stop en ruilt zijn harde banden in voor de medium compound. Hij doet dat op het moment dat zijn teamgenoot Piastri net last begon te krijgen van het rijden in de vuile lucht. Achter de nieuwe leider Piastri volgt Verstappen op 4,5 seconden.

42/50: Norris is aan een inhaalrace bezig en rijdt inmiddels achter Leclerc op P4. De stewards onderzochten een slordige pitlane-exit van Norris, maar laten deze onbestraft.

Inhaalrace Norris

50/50: Piastri wordt als winnaar van de Grand Prix van Saoedi-Arabië afgevlagd. De Australiër heeft geen fout gemaakt en toont zich andermaal een koelbloedige uitdager van Max Verstappen in de titelstrijd. Achter Piastri eindigt op ruim drie seconden de eveneens foutloos rijdende Verstappen als tweede, gevolgd door respectievelijk Leclerc, Norris, Russell, Antonelli, Hamilton, Sainz, Albon en Hadjar.

De volgende race is de GP van Miami op zondag 4 mei.

Uitslagen

