De eerste ronde van de Grand Prix van Saoedi-Arabië leverde direct de eerste safety car op. Yuki Tsunoda en Pierre Gasly kwamen met elkaar in contact, waarna de Alpine-coureur hard de muur in ging. Beide coureurs zijn uitgeschakeld. Verder kreeg Max Verstappen een vijf seconden tijdstraf, omdat hij onreglementair zijn eerste positie behield.

Het rechtervoorwiel van Yuki Tsunoda raakte het linkachterwiel van Pierre Gasly. De Japanner had weinig andere opties dan te hopen dat het contact vermeden zou worden. Hij kon zijn race voortzetten, maar moest zijn auto later toch stilzetten.

Oscar Piastri, die vanaf P2 startte, had een snelle reactietijd en kwam voor de eerste bocht naast Max Verstappen. De Nederlander ging buiten de baan en behield daardoor zijn positie. De stewards oordeelden dat dit onreglementair was: Verstappen kreeg een tijdstraf van vijf seconden. Bekijk hier een video van de start!

