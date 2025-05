Christian Horner geeft, ruim een week na de Grand Prix van Saoedi-Arabië, tekst en uitleg over Red Bulls besluit om Oscar Piastri niet langs Max Verstappen te laten gaan. De teambaas staat nog altijd achter die beslissing in Jeddah, ondanks de vijf seconden tijdstraf die dat opleverde.

Max Verstappen vertrok de Grand Prix van Saoedi-Arabië vanaf poleposition. Oscar Piastri, die startte vanaf P2, lag in de eerste bocht naast de Nederlander. De Red Bull-coureur zag geen andere optie dan over de uitloopstrook te rijden. Hierdoor behield hij zijn positie, maar kreeg hij wel een tijdstraf van vijf seconden opgelegd.

Christian Horner, die het incident ‘marginaal’ noemt’, legt nu uit waarom Red Bull besloot dat Verstappen niet de leiding moest afstaan aan de McLaren-coureur. “Het is natuurlijk frustrerend”, begint hij zijn verhaal in The Inside Talk-podcast van BBC. “We hebben er destijds voor gekozen om de positie niet terug te geven, omdat het ons onder druk zou hebben gezet van de auto’s erachter. Bovendien is het voordeel van schone lucht nooit te onderschatten.”

‘Inhalen is zo moeilijk’

Hoewel de keuze om Verstappen in de schone lucht te houden de 64-voudig Grand Prix-winnaar beschermde tegen de dreiging van George Russell en Charles Leclerc daarachter, gelooft Horner niet dat zijn coureur zijn aantal overwinningen had kunnen vergroten als de positie was opgegeven. “Nee”, is de 51-jarige teambaas van Red Bull duidelijk in zijn oordeel. “Inhalen op dat circuit, zoals je zag, is zo moeilijk. Als je in de vuile lucht rijdt en dichtbij komt, vooral in die ontzettend snelle eerste sector, zou er geen kans zijn geweest”, voegt de Brit toe.

Horner wijst verder op de positieve punten die uit de Grand Prix van Saoedi-Arabië gehaald kunnen worden. “In de eerste stint konden we wegrijden en in de tweede stint hadden we een achterstand van 4,8 seconden toen we de pitstraat verlieten en eindigden we de race met 2,8 seconden achterstand op Oscar”, zegt hij. “Dat we op racedag de overhand hadden op de McLarens, was volgens mij de eerste keer dit jaar. Dus we hadden het tempo om de race regelrecht te winnen”, concludeert hij.

