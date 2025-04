Lando Norris snapt niet waarom de MCL39 als een zoveel betere bolide wordt gezien dan de auto’s van de concurrentie, waaronder de RB21 van Max Verstappen. ‘Mensen blijven maar zeggen dat we de beste en de snelste zijn’, verzucht de McLaren-coureur. Volgens Norris is dat alleen maar omdat McLaren in de vrije trainingen al de ware snelheid laat zien, in tegenstelling tot de concurrentie.

Met vier overwinningen in vijf races tot nu toe lijkt de McLaren de sterkste bolide van de huidige grid. Lando Norris opende dit seizoen het bal met zijn overwinning in Melbourne, terwijl Oscar Piastri in Saoedi-Arabië alweer zijn derde zege van het jaar pakte. Op Jeddah was het echter de eerste keer dit seizoen dat een coureur won die niet vanaf polepositie was gestart. Max Verstappen had namelijk een etmaal eerder Piastri nipt verslagen om pole te bemachtigen.

LEES OOK: Lando Norris berust in vierde plaats in Jeddah: ‘Maak het mezelf niet makkelijk’

Norris is daarom van mening op dat de McLaren-bolide helemaal niet zo dominant is als wordt beweerd. Het is volgens de coureur geen verrassing dat zowel Max Verstappen als Charles Leclerc bij de McLarens in de buurt kon komen op Jeddah. “Ik snap niet dat mensen dat zo verrassend vinden”, vertelt Norris aan Sky F1. “Ze zijn net zo snel als wij zijn in de meeste sessies en tijdens de race. Alleen maar omdat wij sneller zijn in de trainingen, zeggen mensen steeds deze onzin. Wij geloven niet dat we zoveel voor liggen, zoals was te zien.”

Niet dominant

Volgens de Brit moeten kenners het beeld bijstellen dat McLaren een dominante auto zou hebben op elk circuit. “Max was volgens mij zelfs de snelste (op Jeddah, red.), als hij niet die vijf seconden-tijdstraf had”, vervolgt de coureur. “Mensen blijven maar zeggen dat McLaren de beste is, maar dat is alleen maar omdat we meer tempo laten zien in de vrije trainingen. Daardoor hebben we niks meer te verbergen bij de kwalificaties. Maar zo doen we het nu eenmaal. Anders stonden we zelfs nog meer naar achteren.”

Lees hier alles over de GP van Saoedi-Arabië

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.