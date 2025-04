Lando Norris kwam tijdens de GP van Saoedi-Arabië als vierde over de streep. Na een mislukte kwalificatie – zijn snelle rondje in Q3 eindigde in de muur – moest hij aardig wat plaatsen goedmaken vanaf de tiende startplek. Met behulp van zijn uiterst competitieve MCL39 greep hij nipt naast het podium. Teamgenoot Oscar Piastri won ondertussen zijn derde Grand Prix van het seizoen en nam de leiding in het kampioenschap over.

“Ja, het is het beste wat we hadden kunnen doen”, reageerde Lando Norris na afloop van de race. “Het is zonde om een podiumplaats te missen. Charles (Leclerc, red.) reed een goede eerste stint, waardoor hij in de tweede fase van de race een voorsprong had. Wij hadden niet de snelheid in de banden om hem bij te houden. Ik moet mezelf gewoon een handje helpen en betere zaterdagen hebben.” Tijdens de afgelopen GP van Bahrein betreurde Norris eveneens een mislukte kwalificatie; in Sakhir klokte hij de zesde tijd.

“We hebben het moeilijk op circuits als deze, waar veel DRS wordt gebruikt”, vervolgde Norris. “We hebben niet de voordelen die andere teams wel hebben. Dat gezegd hebbende, maak ik het mezelf niet makkelijk.” Na vier Grands Prix het kampioenschap te hebben aangevoerd, verliest Lando Norris de koppositie nu aan teamgenoot Oscar Piastri. Saillant detail – Piastri en Norris hebben nu allebei vijf Grands Prix gewonnen in de Formule 1. De Australiër heeft in totaal 51 races gereden, de Brit 133.

