Oscar Piastri kende in Oostenrijk een wereldstart en schoot al gelijk Charles Leclerc voorbij voor de tweede plek. In ronde 11 opende de Australiër vervolgens de aanval op teamgenoot Lando Norris, en een mooi gevecht om de leiding in de race begon. Piastri trok daarbij uiteindelijk aan het kortste eind, en eindigde als tweede achter zijn teamgenoot. De Australiër behoudt echter wel de leiding in het coureurskampioenschap.

“Intens”, zo vat Oscar Piastri de race na afloop samen. “Ik hoop dat het leuk was om naar te kijken, want het was hard werken in de auto. Maar ik heb mijn best gedaan. Ik had wel wat beter mijn best kunnen doen toen ik voor hem (Norris, red.) lag, maar het was een goed gevecht. Het was wel op de limiet, maar wel een goede race. Daarom zijn we hier. Ik zat dicht bij een overwinning, maar het was net niet genoeg.” Piastri bedankt vervolgens het hele team van McLaren wel voor onder meer de snelle MCL39.

Goed tempo

Piastri startte als derde, tegenover de polepositie van teamgenoot Lando Norris, maar had tijdens de race wel het gevoel dat de zege wel binnen handbereik was. “De kwalificatie gisteren was een beetje ongelukkig, vanwege de gele vlag”, blikt de Australiër nog een keer terug op de sessie een etmaal eerder. “Maar het tempo van de auto was goed het hele weekend. Toen ik eenmaal in de DRS-zone zat, voelde het goed. Maar toen ik uit de DRS-zone viel, was het moeilijk om genoeg progressie te maken om er weer in terug te komen.”

