Oscar Piastri zorgde voor de nodige opschudding na afloop van de GP van Oostenrijk. In de slotfase van de race aasde hij achter teamgenoot Lando Norris op de koppositie, maar enkele achterblijvers zaten hem daarbij flink in de weg. Zo stuitte Piastri onder anderen op Alpine-nieuwkomer Franco Colapinto, die hem maar niet voorbij wilde laten – iets wat de McLaren-coureur kostbare tijd kostte. Over de boordradio uitte hij zijn frustratie, zo bleek achteraf.

In ronde 55 werd Piastri zelfs op het gras gedwongen door de Alpine van Colapinto. Onnodig, aangezien de Australiër streed om de eindzege en de Argentijn slechts vocht om de voorlaatste plaats. Colapinto kreeg een tijdstraf van vijf seconden, maar het kwaad was voor Piastri al geschied. Even later werd hij bovendien opgehouden door die andere Alpine-coureur. Pierre Gasly zat hem bij het aanremmen voor bocht één in de weg – wat opnieuw tijdverlies betekende ten opzichte van Norris.

Naaistreek

Na bocht 1 haalde Piastri de Fransman snel in, maar zijn teamgenoot had toen alweer enkele tienden van een seconde gewonnen. “Alpine weet me na al die jaren nog steeds te naaien”, sneerde een geïrriteerde Piastri over de boordradio. Deze uitspraak was niet te horen in de reguliere tv-uitzending van de Formule 1, maar werd wel geregistreerd via Piastri’s onboard-kanaal. Via sociale media kwam het fragment al snel bij duizenden mensen terecht.

LEES OOK: Verstappen keek GP Oostenrijk niet uit: ‘Heb de 24 uur van Spa gevolgd’

De opmerking van Piastri verwijst naar zijn pijnlijke geschiedenis met het team van Alpine. Toen de huidige WK-leider in 2022 zijn debuut in de Formule 1 voorbereidde, werd hij aanvankelijk aangekondigd als nieuwe coureur van de Franse renstal. Alpine meldde via officiële kanalen dat hij na een periode als test- en reservecoureur een vaste plek zou krijgen. “Ik begrijp dat Alpine zonder mijn toestemming heeft aangekondigd dat ik volgend jaar voor hen zal rijden. Dat klopt niet – ik heb geen contract getekend”, reageerde Piastri destijds in een eigen verklaring op sociale media. Een maand later werd hij gepresenteerd als de nieuwe teamgenoot van Lando Norris bij McLaren.

Lees hier alles over de GP Groot-Brittannië

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.