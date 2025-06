Het kost bloed, zweet en trainen. Maar Lando Norris bekroont een nagenoeg perfect weekend op de Red Bull Ring in Oostenrijk met zijn derde Grand Prix-zege van 2025. De marge met Oscar Piastri is klein, maar de Brit rondt een verbeten duel met zijn teamgenoot ditmaal wel succesvol af. “Veel stress in de auto, maar toch ook een hoop lol”, meent Norris.

Lando Norris is in Oostenrijk drie dagen lang een man met een missie. De Brit wil de flop van twee weken geleden in Canada waar hij in de slotfase door een inschattingsfout nogal knullig crashte en uitviel, direct corrigeren. Vanaf de openingstraining zet hij de toon, een dag later gevolgd door een machtige kwalificatiesessie. Daarin is hij een halve seconde sneller dan Charles Leclerc, een eeuwigheid op de slechts 4,3 kilometer lange Red Bull Ring.

Het vormt de opmaat voor zijn derde overwinning van dit jaar, na Australië en Monaco. Norris verkleint de achterstand in het WK-klassement op teamgenoot Oscar Piastri zo tot vijftien punten. “Het was een behoorlijk zware race”, bekent Norris. “Tricky en heel heet. Voor ons team is dit een perfect resultaat. We wilden een een-tweetje en die hebben ook gepakt.”

Aan Norris’ overwinning ging met name in de openingsfase een rondenlange en intense tweestrijd vooraf. De ellebogen waren uit, twee keer ontsnapte het duo ternauwernood aan een crash. “Het was een geweldig gevecht met Oscar”, aldus Norris. “Ik hoop dat het voor iedereen leuk was om naar te kijken. Toen ik Oscar eenmaal uit de DRS had gekregen kon ik de race gelukkig een beetje controleren.”

