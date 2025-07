De film F1: The Movie draait inmiddels alweer een tijdje in de bioscopen, maar hoofdrolspeler Brad Pitt is nog niet klaar met de autosport. McLaren bevestigde eind juni al dat de Amerikaanse acteur na vele kilometers in omgebouwde Formule 2-auto’s ook een privétest in een Formule 1-auto van de Britse renstal mocht rijden. De Formule 1 brengt nu de beelden van Pitts eerste rondes in de MCL60 op het Circuit of the Americas (COTA) naar buiten.

Brad Pitt speelt in F1: The Movie de rol van Sonny Hayes, een voormalig Formule 1-coureur die zijn terugkeer maakt bij het worstelende team APX GP. De Amerikaanse coureur kroop zelf ook achter het stuur voor de actiescènes op de baan, al werden daarbij wel aangepaste Formule 2-wagens gebruikt in plaats van het echte werk. McLaren stelde echter hun MCL60, de auto uit 2023, na de opnames alsnog ter beschikking voor Pitt. De Amerikaan mocht zo nog een paar kilometers in een echte Formule 1-wagen rijden. Pitts privétest met het Britse team was inclusief radioverkeer en onboard-camera.

LEES OOK: McLaren bevestigt privétest met Brad Pitt: ‘Ben er nog steeds high van’

(Tekst gaat verder onder het X-bericht)

Net te langzaam

De Amerikaanse acteur genoot zichtbaar van zijn avontuur in de MCL60. “Wat een kick!”, zei Pitt over de boordradio na zijn snelle ronde. “Het was ook veel te snel over.” Toch baalde hij achteraf ook een heel klein beetje. “Ik heb deze week 197 mijl per uur gereden. Ik wilde echt de 200 halen. Weet je, het doet me een beetje pijn – drie mijl per uur te weinig op het rechte stuk. Dit was in Austin”, vertelde hij in de podcast Beyond the Grid.

McLaren-CEO Zak Brown was echter wel tevreden. “Brad was indrukwekkend,” vertelde de Amerikaan aan Sky Sports F1. “Hij nam het heel serieus. Hij wilde zijn data zien, en genoot er intens van.”

(Foto/Credit: McLaren)

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.