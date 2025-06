De nieuwe Formule 1-film F1 draait nu in de Nederlandse bioscopen. Hollywoodster Brad Pitt vertolkt Sonny Hayes, een fictieve coureur die na jaren van afwezigheid terugkeert in de koningsklasse van de autosport. Voor de film reed de 61-jarige acteur talloze testkilometers in aangepaste Formule 2-bolides. Nu heeft hij eindelijk kunnen proeven van een échte Formule 1-auto; Brad Pitt testte stiekem met McLaren op het Circuit of the Americas.

Woensdag bevestigde McLaren dat Brad Pitt in de MCL60 heeft mogen rijden tijdens een zogenoemde TPC-test, ofwel Testing of Previous Cars. In de auto van 2023 maakte hij de baan in Austin, Texas onveilig. De Britse renstal meldde ook dat Pitt eerder een bezoek bracht aan het McLaren Technology Centre in Woking. Daar sprak hij met verschillende ingenieurs, werd er een stoeltje voor hem aangemeten en maakte hij wat oefenrondjes in de simulator.

De ultieme roes

In de Beyond The Grid-podcast weidde Brad Pitt meer over zijn testdag met McLaren. “Ik wilde echt de 200 mp/h aantikken”, zei hij enthousiast. “Helaas kwam ik drie mijl tekort op het rechte stuk – dat zit me nog een beetje dwars”, grapte de Amerikaan. Toch was hij enorm tevreden over deze ‘unieke’ ervaring. “Ik heb nog nooit iets meegemaakt dat me zo’n gevoel gaf. Je bent enorm gefocust, maar niet gespannen. Je zit gewoon in een soort ultieme flow. Het is echt uitzonderlijk.”

Hij probeerde het gevoel van downforce te omschrijven – een kenmerkende factor in de Formule 1 – maar dat bleek lastig. “Ik vergelijk het wel eens met een achtbaan, maar dat is het toch net niet”, lichtte Pitt toe. “Ik heb eens in een stuntvliegtuig gezeten, dat komt er nog het meest bij in de buurt. Maar eigenlijk is dit gewoon uniek. Het is de ultieme roes.” Die roes houdt nog steeds aan, zo vertelde hij. “Ik zit er nog steeds in”, zei hij lachend, “nog steeds gewoon high van de ervaring. Ik ben Zak Brown en het team van McLaren zó dankbaar”, besloot Pitt. “Wat een ervaring!”

Brad Pitt, met de helm van karakter Sonny Hayes, neemt plaats in de McLaren MCL60 (McLaren)

