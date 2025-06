Nu George Russell zijn eerste zege van het seizoen heeft gepakt in Canada en zijn waarde bij Mercedes opnieuw heeft onderstreept, steken de geruchten de kop op dat Aston Martin interesse heeft in de Brit. “Als ik Wolff was, zou ik hem naar de uitgang duwen en meteen met Verstappen in zee gaan”, zegt verslaggever Frank Woestenburg in de podcast Formule 1 Paddockpraat.

Het is geen geheim dat Mercedes-baas Toto Wolff al langer met een schuin oog naar Verstappen kijkt. Formeel ligt de Nederlander tot en met 2028 vast bij Red Bull, maar de politieke onrust in Milton Keynes, gecombineerd met de aantrekkingskracht van Mercedes en de nieuwe reglementen vanaf 2026, zorgen voor speculatie.

Hoewel de teambaas van Mercedes Russell in het openbaar steunt, wordt zijn houding tegenover Verstappen steeds milder, merkt Woestenburg op. “Wolff zei dat hij het zielig vond van Red Bull dat ze protest indienden (na de GP van Canada, red.), maar hij zei er in één adem bij dat dit niet van Verstappen kwam ‘want zo is de Nederlander niet’. Dus hij zorgt wel dat de verhouding goed blijft en daar zit natuurlijk ook wel wat achter.”

Ook na het incident in Spanje, waar Russell en Verstappen elkaar raakten, koos de Oostenrijker zorgvuldig zijn woorden. “Wolff reageerde heel politiek correct,” vult coureur Jeroen Bleekemolen aan. “Hij durfde er niet hard in te gaan, en dat zegt wel wat.”

Officieel zijn er geen gesprekken tussen Russell en Aston Martin, maar het gerucht blijft rondzingen. Woestenburg denkt dat Wolff zo’n scenario niet per se erg zou vinden. “Als je dan leest dat Russell naar Aston Martin kan, dan zou ik als ik Wolff was hem naar de uitgang duwen en meteen met Verstappen in zee gaan.”

