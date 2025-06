George Russell staat in de belangstelling. De Britse coureur is naar verluidt een belangrijke kandidaat om vanaf 2026 als kopman bij Aston Martin aan de slag te gaan. In datzelfde seizoen gaan de nieuwe sportreglementen van kracht, en de Britse renstal overweegt Russell naar verluidt serieus als onderdeel van de toekomstplannen.

Eerder heeft Aston Martin topontwerper Adrian Newey al van Red Bull laten overkomen. Het is aan de Brit de taak om een competitieve auto te ontwikkelen voor het 2026-seizoen. Vanaf dan gaat namelijk zowel het nieuwe motor- als chassisreglement van kracht. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Motorsport.com is George Russell momenteel een serieuze kandidaat om het ontwerp van Newey dan te besturen. Eerder werd Max Verstappen ook al aan Aston Martin gelinkt.

De geruchten over Aston Martins interesse in Russell komen niet helemaal uit de lucht vallen. Het contract van de coureur bij huidige werkgever Mercedes verloopt aan het einde van het seizoen, en het is officieel nog onduidelijk of de Zilverpijlen de samenwerking willen voortzetten. Teambaas Toto Wolff hintte er in Montréal echter wel op dat een contractverlenging er voor Russell gauw aankomt. “George geeft ons er alle redenen toe om (de contractverlenging, red.) snel voor elkaar te krijgen”, vertelde de Oostenrijker aan Sky Sports F1. “We weten waartoe hij in staat is en hij leidt dit team nu al een tijdje. Hij heeft het tempo en de juiste instelling.”

Russell blijft Mercedes trouw

Russell heeft zelf ook het vertrouwen dat hij in 2026 nog voor de Zilverpijlen rijdt. De coureur is al sinds 2017 aan het Mercedes-team verbonden, en is niet van plan om gauw bij de Duitsers te vertrekken. “Er zijn teams die interesse hebben getoond, maar ik ben altijd open geweest over mijn intentie om bij Mercedes te blijven”, vertelt de Brit. “Dat is altijd duidelijk geweest. Ik blijf Mercedes trouw. Zij hebben mij de kans gegeven om in de Formule 1 te komen. Ik zit goed waar ik ben, en we hebben geen haast om de contractonderhandelingen af te ronden.”

