George Russell pakt zijn eerste overwinning van het seizoen tijdens de GP Canada. De zegetocht van de Brit voert echter niet de boventoon in de buitenlandse kranten. De media bespreken vooral de langverwachte aanvaring tussen teamgenoten en titelrivalen Oscar Piastri en Lando Norris, en hoe laatstgenoemde meteen hand in eigen boezem stak. ‘Er zouden meer F1-helden moeten zijn die zo spontaan en eerlijk hun fouten opbiechten’.

Een ‘Mercedes feest’ noemt het Italiaanse Gazzetta dello Sport de race op het Circuit Gilles Villeneuve. Volgens het medium won George Russell eigenlijk al bij de start. “Russell reageerde snel bij de lichten en hield de eerste positie vast voor Verstappen. Daarnaast ook een uitstekende start voor Antonelli, die erin slaagde om aan te vallen en zichzelf achter Piastri te plaatsen.” Het is diezelfde Andrea Kimi Antonelli die na zestien jaar weer voor een Italiaanse podiumplaats zorgt.

“Een huzarenstukje van de Bolognese rookie, die met achttien jaar en negen maanden de jongste is die dit ooit voor ons land heeft gedaan”, jubelt het Italiaanse medium verder. “De op twee na jongste in de Formule 1-geschiedenis na Verstappen en Stroll. En dan te bedenken dat achter hem de razendsnelle McLarens stonden. Voor het eerst dit seizoen was er geen podium voor de renstal, na een broederstrijd tussen Piastri en Norris.”

‘Einde titelhoop Norris’

Bij de ‘broederstrijd’ tussen de twee McLaren-teamgenoten wordt ook in McLarens thuisland uitgebreid stilgestaan. “De aanvaring met Piastri was een behoorlijke klap voor de hoop op een wereldtitel van Norris”, schrijft het Britse The Guardian. “Lando Norris zijn droom op een wereldkampioenschap kwam ten einde met een klap tegen de muur”, doet het eveneens Britse The Daily Mail er nog een schepje bovenop.

Het medium complimenteert hun thuisheld wel met zijn directe excuses aan zijn teamgenoot na de race. “Misschien moeten we deze onmiddellijke schulderkenning bewonderen nadat hij de afgelopen maanden zo vaak eigenhandig een einde aan zijn dromen heeft gemaakt. Het is eervol in zoverre dat het moeilijk is om een andere coureur aan te wijzen die zo gemakkelijk aansprakelijkheid zou toegeven. Of zegt het ons iets anders?”, vraagt de Daily Mail zich af. “Hoe dan ook, het maakt een einde aan zijn hoop op een titel, althans voor nu.”

‘Moeten er meer zoals Norris zijn’

Het Belgische HLN is vooral hoopvol na de race in Canada dat het kampioenschap nog lang niet gestreden is. “Montréal bewees vooral dat het seizoen nog lang niet gedaan is. Omdat de anderen ook winnen als ze voor die McLarens aan de race kunnen beginnen.” Voor diezelfde McLarens, en met name ‘Belgische Brit’ Norris, heeft de sportkrant alle lof.

Het medium zag hoe de coureur meteen na zijn aanvaring tegen de achterkant van de MCL39 van zijn teamgenoot zijn excuses aanbood. “Ook dit is Formule 1: als teamgenoten in een topteam elkaar van de sokken rijden, komt er ruzie. Animositeit. Gif. Niet deze keer, neem van ons aan dat ze bij McLaren niet woedend maar zelfs opgelucht waren”, vervolgt HLN. “Dankzij Lando Norris, die het vuur meteen uit de lont nam. Sommigen zullen het ‘zwak’ noemen van Norris. Wij noemen het ‘top’. Er zouden meer F1-helden moeten zijn die zo spontaan en eerlijk hun fouten opbiechten, niet lang nadien maar meteen, als de adrenaline nog gutst.”

