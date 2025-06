Mercedes-teambaas Toto Wolff was na afloop van de GP van Canada in zijn nopjes met de dubbele podiumfinish van zijn team. George Russell pakte in Montréal zijn eerste Formule 1-zege van het seizoen, terwijl teamgenoot Kimi Antonelli knap als derde eindigde — de eerste podiumplaats voor het jonge Mercedes-talent. Volgens Wolff was het succes volledig verdiend: “Het was absoluut een overwinning op eigen kracht.”

Na een moeizame seizoensstart lijkt Mercedes de weg omhoog weer te hebben gevonden. In een race die het team van start tot finish onder controle had, bekroonde Russell zijn sterke weekend met de overwinning. Het was bovendien een revanche voor de GP van Canada van vorig jaar, toen hij de leiding vanaf poleposition verloor aan Max Verstappen. “We hebben de race de hele tijd gecontroleerd”, benadrukte Wolff tegenover Sky Sports. “Russell reed briljant, en Antonelli bezweek niet onder de druk — zelfs niet met een McLaren vlak achter zich.”

Voor het eerst in lange tijd stonden er weer twee Mercedessen op het podium — een mijlpaal, aldus Toto Wolff. “Het is alweer een tijdje geleden dat we dat hebben meegemaakt, en daarom is iedereen zo verheugd”, bevestigde hij. “Dit voelt als een beloning voor het harde werk van het hele team.” De laatste keer dat de Duitse renstal met twee coureurs op het podium stond, was tijdens de GP van Las Vegas, vorig jaar. Ook toen kwam George Russell als eerste over de eindstreep.

Uiteraard had Wolff ook lovende woorden voor Russell, die de afgelopen tijd kritiek kreeg na een reeks ongelukkige races. “George zit natuurlijk al een paar jaar in de Formule 1, maar ik denk dat dit resultaat een deel van de pech en mindere prestaties van de afgelopen tijd goedmaakt”, zei hij. “Dit is weer een stap vooruit voor hem.” De overwinning in Canada moet Russell ook mentaal meer lucht geven. “Ik denk dat dit hem meer vrijheid zal geven”, legde Wolff uit. “Dit soort resultaten doen veel met een coureur. Maar dat heeft hij absoluut verdiend.”

De eerste podiumplaats van Kimi Antonelli ziet Mercedes bovenal als een teamprestatie, aldus de teambaas. “Hij kwam op zijn elfde al bij ons team”, herinnerde Wolff zich. “Ik weet nog dat hij toen voor het eerst in de garage stond. Op de schermen kon je hem nauwelijks zien — zo klein was hij. Later weet ik nog dat James Allison (Mercedes’ technisch directeur, red.) dacht dat hij gewoon een verdwaald jongetje was. Dan is zo’n podiumplaats gewoon een geweldige prestatie.”

