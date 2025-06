George Russell is de grote winnaar van de GP van Canada. De Mercedes-coureur wist rivaal Max Verstappen achter zich te houden en boekte zo zijn eerste zege van 2025. Zijn W15 presteerde bijzonder goed op het Circuit Gilles Villeneuve, waardoor hij zich kon revancheren voor zijn verloren race van vorig jaar. Toen verloor hij vanaf poleposition de leiding aan – jawel – Max Verstappen.

“Het is geweldig om weer als eerste te eindigen”, reageerde Russell uitgelaten. “De laatste keer was natuurlijk Las Vegas, vorig jaar. Vorig jaar hebben we hier in Canada trouwens een overwinning weggegooid, maar vandaag hebben we revanche genomen. Daarbij is het fantastisch om Kimi Antonelli op het podium te zien.” Zijn 18-jarige teamgenoot profiteerde van het gevecht tussen de McLarens en wist zijn derde plek vast te houden.

Hoe zit het eigenlijk met de snelheid van Mercedes? Doen ze weer mee in de voorhoede? “Het is natuurlijk wat koeler hier, dat zagen we vorig jaar ook”, legde Russell uit. “Onze auto gedijt nu eenmaal goed bij lagere temperaturen. De tijd zal leren wat we nog meer kunnen bereiken. Vorig jaar hebben we in Oostenrijk natuurlijk ook gewonnen”, blikte hij alvast vooruit op de volgende Grand Prix. “Misschien is dat wel een goed voorteken? Dit weekend hadden we in elk geval hoge verwachtingen. We zullen zien.”

