George Russell wint in Canada! De Engelsman wist rivaal Max Verstappen achter zich te houden, terwijl Kimi Antonelli voor het eerst het podium completeerde. Strategische pitstops verhoogden de entertainmentwaarde van een verder weinig enerverende wedstrijd. Ondanks de hooggespannen verwachtingen, met name voor de clash tussen Russell en Verstappen, gebeurde er weinig spectaculairs. Pas in de slotfase kwam de GP van Canada, die verder zonder grote incidenten verliep, tot leven. Bij McLaren gebeurde het onvermijdelijke; een botsing tussen Norris en Piastri…

Hierbij, de GP van Canada in vogelvlucht:

RONDE 1/70: Max Verstappen komt goed weg, maar ook George Russell kent een sterke start. Bij het insturen van de eerste bocht weet de Brit zijn poleposition dan ook te verdedigen, met Verstappen in zijn kielzog. Achter beide coureurs verliest Oscar Piastri terrein aan Kimi Antonelli. De jonge Italiaan zet zijn Mercedes naast de kampioenschapsleider en weet hem even later in bocht 3 in te halen. Alexander Albon maakt een uitstapje over het gras en komt vrij ongecontroleerd terug de baan op – desondanks komt het hele veld zonder kleerscheuren door de openingsronde.

RONDE 6/70: Verstappen vindt de aansluiting bij Russell. De Red Bull-coureur blijft binnen DRS-afstand van zijn Mercedes-rivaal. Ondertussen krijgt Piastri over de boordradio te horen dat McLaren voor ‘plan B’ kiest. Plan A leek gebaseerd op een mogelijke botsing tussen de kemphanen op de eerste startrij, maar die bleef uit – in tegenstelling tot wat veel kenners gehoopt hadden.

RONDE 15/70: De beide Mercedessen komen op stoom. Waar Verstappen zojuist nog in de versnellingsbak van Russell zat, slaat de Brit nu een gat. Antonelli voert ondertussen de druk verder op. Over de boordradio onthult Verstappen het probleem: “De mediumbanden zijn erg fragiel”, waarschuwt hij. Met de DRS open waagt Antonelli zich aan een inhaalpoging, maar Verstappen kiest eieren voor zijn geld en duikt vroeg de pits in voor de harde compound. Russell en Antonelli – beducht voor een undercut – volgen zijn voorbeeld. Lando Norris gaat ondertussen voorbij aan Lewis Hamilton.

Albon gefrustreerd

RONDE 23/70: Onenigheid over de boordradio van Alex Albon . Het team meldde eerder al een motorprobleem, maar weigert hem naar binnen te roepen om zijn mediumbanden te wisselen voor harde sloffen. Albon begrijpt er zelf ook weinig van en uit zijn frustratie: “Ik snap echt niet waarom je niet naar me luistert”, klinkt het. “Het irriteert me echt.” Tsunoda komt hem ondertussen ook voorbij – de Japanner nestelt zich zo in de top tien.

RONDE 27/70: Russell en Verstappen hebben de aansluiting gevonden met de koplopers. Lando Norris leidt de race, gevolgd door Charles Leclerc. Verstappen loopt in op zijn Mercedes-rivaal, maar die verliest – gelukkig voor hem – niet al te veel tijd achter de Monegask. Met de DRS-flap open rekent hij snel af met Leclerc, die nog altijd geen pitstop heeft gemaakt. De jacht op Norris is geopend.

RONDE 31/70: Leclerc en Norris komen, in die volgorde, binnen voor nieuwe banden. De feitelijke top drie voor de GP van Canada – Russell, Verstappen en Antonelli – leidt de race. Norris kiest na een stint op de harde banden logischerwijs voor de medium compound. Ferrari besluit echter voor ‘plan B’ te gaan: opnieuw worden de witte rubbers onder de auto geschroefd. Leclerc is het daar absoluut niet mee eens. “Waarom zijn we überhaupt naar binnen gekomen?”, vraagt hij zich af. “Er was niks mis met de banden.” Ferrari en zijn race-ingenieurs, altijd hetzelfde liedje. In het middenveld wordt Tsunoda ingehaald door Fernando Alonso te halen; de Japanner rijdt weer buiten de punten.

Tweede pitstop Verstappen

RONDE 40/70: Antonelli heeft Verstappen in het vizier. De Mercedes-bolide gedijt verrassend goed op het Circuit Gilles Villeneuve en de 18-jarige rookie profiteert daar optimaal van. De Nederlander laat het niet tot een inhaalactie komen en duikt opnieuw de pits in voor een set harde banden. Uiteraard volgt de Italiaan hem op de voet. Zijn inlap is echter aanzienlijk sterker dan die van Verstappen, waardoor hij vóór de Nederlander de baan weer op komt. Max komt echter beter de bocht door en weet zijn tweede plaats te verdedigen.

RONDE 50/70: Alex Albon is de eerste uitvaller in deze GP van Canada. De motorproblemen die hem eerder al parten speelden, worden hem nu fataal. Hij parkeert zijn Williams keurig achter de barrière, waardoor er geen safety car nodig is. Lance Stroll ontvangt ondertussen een tijdstraf van 10 seconden omdat hij Gasly van de baan dwong. De thuisheld kan het hebben — hij rijdt op de zeventiende plaats.

Sensatie in de slotfase

RONDE 61/70: Sensatie in de slotfase! De top vijf – Russell, Verstappen, Antonelli, Piastri en Norris – rijdt binnen enkele seconden van elkaar. Antonelli moet zijn eerste podiumplaats in de Formule 1 met hand en tand verdedigen tegen Oscar Piastri, terwijl Verstappen terrein wint op George Russell. Piastri heeft zicht op een podiumplaats, maar moet zich ook verdedigen tegen teamgenoot Lando Norris. Voor Liam Lawson eindigt de GP van Canada in de pitstraat.

RONDE 67/70: Antonelli versus Piastri versus Norris! Drie coureurs strijden om een podiumplaats. De Australiër zet de jonge Italiaan op voor een inhaalactie, maar achter hem dringt ook Norris aan. Met nog drie ronden te gaan gebeurt het onvermijdelijke. Dankzij DRS lijkt Norris zijn teamgenoot te passeren, maar Piastri gooit de deur resoluut dicht. Bij het uitkomen van de chicane ligt hij nog steeds voor. Norris probeert het opnieuw via de slipstream, maar zit te dicht op de McLaren van zijn collega en rijdt zijn voorvleugel eraf. Einde verhaal voor de Brit – en meteen ook het slot van de GP van Canada. Onder de safety car komt het veld over de finish.

RONDE 70/70: Toch krijgt deze slotfase nog een staartje. George Russell lijkt hard op de rem te gaan achter de safety car, tot groot ongenoegen van Verstappen. De racewinnaar roept vervolgens over de boordradio dat Max hem inhaalde achter de safety car. Probeert hij hem een oor en tevens een fataal strafpunt aan te naaien? Wie zal het zeggen.

Top-10: Russell, Verstappen, Antonelli, Piastri, Leclerc, Hamilton, Alonso, Hülkenberg, Ocon, Sainz.

Uitslagen

