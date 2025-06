Na iedere Formule 1-race deelt coureur Jeroen Bleekemolen in een exclusieve column voor Formule1.nl zijn bevindingen. Wie of wat viel hem op, wat ging er goed en wat moet er anders? Ditmaal na de GP van Canada: over de fouten bij McLaren en antwoord op de vraag of Kimi Antonelli al bijna net zo goed is als Max Verstappen.

Een Grand Prix met voor het eerst een podium zónder coureur van McLaren. Opvallend? Ja. Maar de reden niet zozeer. Want het is het gevolg van fouten die de coureurs maken. Dat doen ze bij McLaren te vaak en ook nu weer. Neem Lando Norris met zijn fout, zijn crash. Maar zaterdag ging hij in de kwalificatie ook al in de fout. Doet hij dat niet, dan staat-ie er met een beter rondje gewoon bij hoor, vooraan op de grid. Het zijn van die dingen… Het mag niet gebeuren. Dat geldt ook voor Piastri die in de kwalificatie Russell en Verstappen voor zich moet dulden; McLaren laat zich dan toch te vaak aftroeven.

Zak Brown heeft als CEO wel eens gezegd dat hij vindt dat McLaren het beste rijdersduo heeft. Dat snap ik, dat híj dat zo ziet. Maar ik ben dat dus niet met hem eens. Twee hele goede coureurs, ja, dát zijn Norris en Piastri hoe dan ook. Alleen moeten ze dus minder fouten gaan maken.

Het betekent trouwens niet dat ik ineens denk dat we een hele andere, nieuwe strijd om de titel gaan krijgen. Ik zou nog steeds Piastri als kampioen noemen. Maar je ziet aan dit weekend hoe miniem de verschillen kunnen zijn en hoe onvoorspelbaar het soms is. Verstappen die het toch weer heel erg goed doet, knap. En de Mercedes-coureurs… Russell met pole en winst, Antonelli met z’n eerste podium. En dat terwijl het erg warm was en niemand deze prestatie van Mercedes had zien aankomen. Bijzonder.

Het kan maar zo een voorbode zijn van meer onvoorspelbare dingen dit seizoen. Wie weet! Ik zie Antonelli nog wel een wedstrijd winnen bijvoorbeeld, ik zou het hem ook echt wel gunnen. Een talent, een aardige jongen, zo is mijn indruk. En goed. Heel goed.

Zo goed als Verstappen, dat weet ik niet. Dat is hij nóg niet in elk geval. Misschien dat Antonelli het kan worden, maar Verstappen was van meet af aan al zo indrukwekkend en snel… Antonelli moet misschien nog net wat meer of wat langer ervaring opdoen, nog net wat meer leren. Maar uiteindelijk komt hij er ook wel. Daar gaan we dus nog veel plezier aan beleven. Dit seizoen en in de komende jaren.