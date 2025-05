Meesterontwerper Adrian Newey gelooft niet dat de overstap van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen van Red Bull naar Aston Martin zeer realistisch is. Dat zegt de Brit in de aanloop naar de Grand Prix van Monaco. “Aston Martin is aan het dagdromen als men daadwerkelijk denkt dat Max op korte termijn zijn Red Bull zou willen inruilen voor een groene auto”, aldus Newey.

Newey vertrok vorig jaar bij Red Bull om daarna een uiterst lucratief contract te tekenen bij Aston Martin, het team van de Canadese miljardair Lawrence Stroll. De eerste Aston Martin die de handtekening van Newey heeft, zal pas komend seizoen, met de nieuwe motorreglementen van kracht, aan rijden toekomen. Voorlopig werkt hij op de achtergrond. In Monaco neemt Newey voor het eerst dit seizoen weer even een kijkje in de Formule 1-paddock. Het is even wennen in het groen van Aston Martin, dat wel.

Newey is op voorhand bescheiden over de kansen op sportief succes van Aston Martin volgend jaar. “En als we Max ooit willen aantrekken, is het eerste wat we moeten doen een snelle auto maken”, reageert hij op alle speculaties over de vermeende interesse van zijn werkgever in Verstappen. “Max is duidelijk een fenomenaal talent en een superieure concurrent, maar het heeft geen zin om over hem te dagdromen op de korte termijn. Max neemt de dingen op een simpel niveau en in dit specifieke geval zal hij proberen het team te kiezen waarvan hij denkt dat het de snelste auto zal hebben.”

Lees hier alles over de GP van Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.