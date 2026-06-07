Vanuit de paddock in Monaco blikken we met verslaggever Gerard Bos terug op het spektakelstuk rond de havens in het prinsdom. Antonelli is niet te stoppen en pakt zijn vijfde zege op rij, teamgenoot Russell staat met lege handen. Dan Max Verstappen. De grote outsider startte vanaf de eerste rij, maar na het doven van de lichten doofde ook zijn motor. En hoe zat het met die rode vlag aan het einde van de race? Dit en meer in deze update. Mis het niet.

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