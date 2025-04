Max Verstappen reageerde ogenschijnlijk berustend, meteen na zijn tweede plaats bij de GP van Saoedi-Arabië. Hij kreeg zondagavond bij de start een tijdstraf opgelegd, waarvan de latere winnaar Oscar Piastri optimaal profiteerde. Op de streep bedroeg de marge iets minder dan drie seconden in het voordeel van de Australiër. Na afloop werd duidelijk dat hij niet te spreken was over de opgelegde sanctie.

“Ik heb alles gegeven. Het is wat het is”, zei hij eerst over de boordradio in de uitloopronde. Maar even later, tegen interviewer David Coulthard op de grid in Jeddah, liet Verstappen duidelijk merken dat de opgelegde tijdstraf bij de start hem wel degelijk dwarszat. Hij wilde er namelijk niets over kwijt. “Ik hou het kort. Het is een mooi weekend geweest en voor de rest geldt: het is wat het is. Ik kijk uit naar de volgende race Miami.”

