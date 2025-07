In een spannende kwalificatie heeft Max Verstappen zaterdag op onnavolgbare wijze pole position veroverd voor de Grand Prix van Groot-Brittannië. Het is zijn vierde van het seizoen en 44e uit zijn loopbaan. McLaren-coureur Oscar Piastri start zondag als tweede, voor Lando Norris.

Q1: Colapinto crasht, Hamilton ontsnapt

Franco Colapinto, die toch al onder druk staat bij Alpine, doet zichzelf geen plezier: de Argentijn vliegt van de baan in Q1. Hij kan nog wel door, maar zorgt met nog een paar minuten te gaan voor code rood. Het leidt ertoe dat iedereen zich schrap zet voor een laatste run om het vege lijf te redden. Voor thuisfavoriet Lewis Hamilton gaat het bijna mis, hij heeft volgens Ferrari niet genoeg brandstof in de auto. De Brit, namens Mercedes vorig jaar nog winnaar in Silverstone, ontsnapt en gaat als veertiende door. Max Verstappen borduurt voort op de goede derde vrije training: hij is in Q1 de snelste.

Afvallers: Colapinto, Hülkenberg, Stroll, Bortoleto, Lawson

Q2: Tsunoda wéér buiten de top-10

Ach en wee: Yuki Tsunoda slaagt er wederom niet in om zijn Red Bull-bolide bij de beste tien te krijgen. De Japanner sneuvelt in Q2 en eindigt als twaalfde. Verrassend is de zesde plek van Oliver Bearman in de Haas. Helaas voor de Engelsman weet hij al voor de kwalificatie dat hij een gridstraf van tien plaatsen krijgt, Tsunoda start dus als elfde. Hamilton en Leclerc tonen overigens even hun spierballen: het Ferrari-duo eindigt als eerste en tweede.

Afvallers: Sainz, Tsunoda, Hadjar, Albon, Ocon

Q3: Verstappen stelt orde op zaken: pole!

In de eerste run van het beslissende deel van de kwalificatie toont Oscar Piastri zich nog de rapste, vlak voor Hamilton. De grote vraag daarna is of Piastri’s tijd genoeg is voor de pole position voor de race die zondagmiddag om 16.00 uur Nederlandse tijd van start gaat. Het antwoord volgt in de slotrun: nee. Want het is Verstappen die als een duveltje uit een doosje de snelste tijd rijdt. De Nederlander doet dat op briljante wijze, vooral door een snelle eerste en tweede sector. Hij pakt zo zijn vierde pole van het seizoen en nummer 44 uit zijn carrière.

Uitslagen

