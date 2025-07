Max Verstappen is niet van plan zijn aanpak in de titelstrijd met McLaren te veranderen. De twee coureurs, Oscar Piastri en Lando Norris, hebben hun voorsprong op de Nederlander steeds verder uitgebreid, zeker na Verstappens uitvalbeurt in Oostenrijk, maar dat betekent niet dat de Nederlander ineens ‘gekke dingen’ gaat doen. ‘Ik probeer gewoon het maximale eruit te halen morgen’, blikt de kersverse polesitter vooruit op de GP Groot-Brittannië.

Met een onverwacht snelle ronde op het circuit van Silverstone heeft Max Verstappen zich verzekerd van de eerste startplek. De polepositie kwam niet alleen voor de toeschouwers van de spannende kwalificatiesessie onverwacht, ook de wereldkampioen zelf zag, ‘zelfs in Q1 en Q2 niet’, zijn inmiddels 44ste polepositie niet aankomen. Na de race gaan de meeste vragen vanuit de media daarom dan ook over de magistrale prestatie van de Nederlander. Een groot contrast met de donderdag op Silverstone, toen de geruchten rondom een eventuele overstap naar Mercedes nog centraal stonden.

Toch zit Verstappen er niet zo mee dat zijn toekomst in de Formule 1 de boventoon voerde voorafgaand aan het Grand Prix-weekend. “Heel veel mensen schrijven erover, maar uiteindelijk ben ik degene die het echt weet, samen met een paar mensen om mij heen. Maar het maakt verder allemaal niet uit, ik doe gewoon lekker mijn ding.” De viervoudig wereldkampioen heeft daarom ook niet zoveel emotie bij een drukke persconferentie zoals afgelopen donderdag. “Ik blijf er altijd heel neutraal in. Ik had sowieso niet zoveel te melden, dus dan houdt het al snel op.”

Verstappen verandert aanpak niet

Terug naar het racen. Lando Norris zei opvallend na de kwalificatie dat hij verwacht dat Verstappen zonder DRS sneller zal zijn dan de twee McLarens met DRS. Verwacht de polesitter hetzelfde tijdens de race op Silverstone? “Dat denk ik niet. Wij zijn wel sneller op het rechte stuk, maar dat is normaal met onze nieuwe vleugel. Je hebt wel minder grip in de regen met die vleugel, dus hopelijk gaat het niet regenen.” Daarnaast voorspelt Verstappen dat McLaren ook beter zal zijn in het bandenmanagement.

Verstappen staat momenteel 61 WK-punten, meer dan twee race-overwinningen, achter op kampioenschapsleider Oscar Piastri. Ook Norris heeft een voorsprong van 46 punten op de Nederlandse coureur. Staat Verstappen daarom met een ander gevoel aan de start van de race? “Ik probeer gewoon het maximale eruit te halen morgen, en een sterke race te rijden. Ik sta er verder wel hetzelfde in. Je gaat namelijk niet ineens hele gekke dingen doen. Ik moet ook realistisch blijven.”

