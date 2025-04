Red Bull-adviseur Helmut Marko snapt er niks van dat Max Verstappen tijdens de GP Saoedi-Arabië een tijdstraf kreeg. De Nederlander ging van de baan af tijdens het gevecht met Oscar Piastri aan het begin van de race en hield vervolgens de leiding van de race in handen. Verstappen kreeg van de stewards hiervoor de tijdstraf. Volgens Marko was het echter niets meer dan een race-incident.

“Volgens mij was het een race-incident”, verdedigt Marko het moment van Max Verstappen aan het begin van de GP Saoedi-Arabië. “Als je naar de Formule 2 kijkt. Daar gebeurden twee of drie keer ook vergelijkbare incidenten, en alleen Browning (F2-coureur, red.) kreeg daar een waarschuwing voor. Niemand kreeg een penalty. En hier wel in de eerste bocht.”

De Red Bull-adviseur onthult waarom de Oostenrijkse renstal vervolgens besloot om de plek niet terug te geven aan Piastri. “Inhalen is bijna onmogelijk hier. We hadden betere kansen met de pitstops, en dat Piastri dan in het verkeer zou kunnen komen. Wij dachten dat we meer kansen hadden als we het zo lieten.”

‘Auto wordt voorspelbaarder’

Marko durft zelfs te stellen dat Verstappen zonder de tijdstraf de Grand Prix van Saoedi-Arabië van Piastri had gewonnen. “Max had de snelheid.” Een groot contrast in ieder geval met de GP Bahrein een week eerder, waar Red Bull het ene probleem na het andere had. “Vergeleken met Bahrein hebben we veel progressie gemaakt”, beaamt ook Marko. “De baan (in Jeddah, red.) is ook beter voor ons, snellere bochten, maar we maken stappen vooruit en onze auto wordt steeds voorspelbaarder.”

