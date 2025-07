Oud-Formule 1-coureur Ralf Schumacher neemt de situatie van Yuki Tsunoda bij Red Bull onder de loep. De Duitser ziet hoe de Japanse coureur nog steeds achterblijft bij teamgenoot Max Verstappen, en denkt dat Red Bull de komende races wel eens kan besluiten om Tsunoda de laan uit te sturen. Een eventueel stoeltje bij Aston Martin, middels de samenwerking met Tsunoda’s sponsor Honda, zit er ook niet in voor de Japanner, meent Schumacher.

Al vier Grand Prix-weekenden achter elkaar pakte Yuki Tsunoda geen enkel punt voor Red Bull. Nog één puntloos raceweekend en de Japanner evenaart zelfs de puntloze reeks van voormalig Red Bull-coureur Mark Webber uit 2009. Ter vergelijking: teamgenoot Max Verstappen heeft in diezelfde periode, inclusief uitvalbeurt in Oostenrijk, 31 WK-punten binnengesleept.

Voor oud-coureur Ralf Schumacher is het daarom zeker. “Vanuit mijn perspectief is de carrière van Tsunoda voorbij. Hij rijdt gewoon te ver weg en maakt te veel fouten”, aldus de analist bij Sky Germany. “Hij is heel, heel ver verwijderd van Max Verstappen. Om eerlijk te zijn en in een notendop: Als hij de komende races geen grip op krijgt (op de RB21, red.), dan ligt hij er waarschijnlijk al uit bij Red Bull.”

Tsunoda helemaal weg uit de F1?

Mocht Red Bull inderdaad de Japanner wegsturen, dan denkt de zesvoudig Grand Prix-winnaar zelfs niet dat Tsunoda nog bij een ander team aan de bak kan. “Ik denk ook niet dat hij bij Honda vooraan zal staan voor een stoeltje bij Aston Martin”, vervolgt Schumacher. Honda is al enige tijd de persoonlijke sponsor van de Japanse coureur. “Daarom zou ik nu zeggen dat we Tsunoda aan het einde van het jaar niet meer in de Formule 1 zullen zien. Het probleem is dat als je langzaam bent en dingen kapot maakt, het team snel zijn geduld verliest.”

