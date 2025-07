Wie wordt de opvolger van adviseur Helmut Marko bij Red Bull? De inmiddels 82-jarige Oostenrijker wees eerder zelf voormalig Red Bull-coureur Sebastian Vettel aan als ideale kandidaat om het stokje te zijner tijd over te nemen. Volgens voormalig F1-coureur Hans-Joachim Stuck is een eventuele aanstelling van Vettel echter ‘een verkeerde oplossing’ voor Red Bull.

Helmut Marko is al sinds 2005 betrokken als adviseur bij het Oostenrijkse team. Zijn samenwerking met Red Bull gaat echter zelfs al terug tot 1999, toen hij de touwtjes in handen kreeg bij het Red Bull Junior-team. Marko gaat dus al een tijdje mee bij Red Bull, maar de 82-jarige lijkt nog niet definitief zijn adviseursrol aan de wilgen te willen hangen. Toch denkt hij wel al na over een eventuele opvolger in de vorm van Sebastian Vettel.

“Hij is binnen al zijn Formule 1-teams een briljante strateeg geweest”, prees Marko de oud-Red Bull-coureur tegenover Sky Sports. “Het zou geweldig zijn als hij mijn werk op een dag zou overnemen.” Vettel bevestigde later dat er inderdaad gesprekken gaande zijn met de Oostenrijker over een rol bij zijn voormalige werkgever, en volgens Max Verstappen is er ‘altijd plek’ voor de viervoudig wereldkampioen. Het lijkt dus slechts een kwestie van tijd voordat Vettel terugkeert bij de Oostenrijkers.

‘Verkeerde oplossing’

Oud Formule 1-coureur Hans-Joachim Stuck vindt het echter een ‘verkeerde oplossing’ van Red Bull om Marko door Vettel te laten opvolgen. “Ik heb niets tegen Sebastian, maar hij is gewoon geen teammanager. Hij zou nooit een optie voor mij zijn”, vertelt de Duitser op Eurosport Deutschland. “Op het niveau van Helmut kan een voormalig coureur niet zomaar inspringen. En Sebastian zou zichzelf juist nu geen dienst bewijzen.”

De viervoudig wereldkampioen gaf namelijk in 2022, zijn laatste jaar in de Formule 1, aan dat hij graag meer tijd met zijn kinderen wil spenderen. “Sebastian heeft zijn F1-carrière ook voor zijn familie beëindigd”, zegt ook Stuck. “Als opvolger van Marko zou hij weer 24 uur per dag, zeven dagen per week met zijn werk bezig zijn.”

