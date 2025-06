Oud-Red Bull-coureur en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel flirt met een terugkeer naar de Oostenrijkse renstal. Topadviseur Helmut Marko, die onlangs 82 kaarsjes uitblies, noemde de Duitse vedette eerder al zijn ideale opvolger. Sindsdien hebben de twee nauw contact en wordt er gekeken naar een mogelijke rol voor Vettel binnen het team. Huidig Red Bull-kampioen Max Verstappen gunt Vettel in elk geval een plek binnen de formatie.

“Ik kan het nog steeds heel goed vinden met Helmut (Marko, red.) en we zijn ook in gesprek over een mogelijke comeback”, bevestigde Sebastian Vettel onlangs in Sport am Sonntag, de podcast van de Oostenrijkse omroep ORF. “De gesprekken zijn nog niet heel intens of diepgaand, maar het zou zomaar kunnen dat ik een rol ga spelen binnen het team. In welke vorm, dat moet nog blijken.” De Duitse vedette nam in 2022 afscheid van de Formule 1, na een laatste periode bij Aston Martin.

LEES OOK: Terugkeer bij Red Bull lonkt voor Vettel, maar: ‘Marko is niet te vervangen’

Max Verstappen werd tijdens een persconferentie voorafgaand aan de GP van Oostenrijk gevraagd naar een mogelijke rentree van Vettel. “Het is meer dan logisch dat iemand met zijn verleden nog interesse heeft in Red Bull“, bevestigde de Nederlander. “En voor hem is er sowieso een plek vrij. Hij heeft nog steeds goed contact met Helmut Marko. Ik wist zelf niet dat ze hierover gesproken hadden, maar zoals ik al zei, hij kan altijd bij ons terecht.” Voordat Verstappen vier wereldtitels veroverde, kroonde Vettel zich tussen 2010 en 2013 viermaal op rij tot kampioen met Red Bull.

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.