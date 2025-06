Een terugkeer bij Red Bull lonkt voor Sebastian Vettel. Niet als coureur welteverstaan, maar in een andere rol binnen het team. Hij heeft inmiddels gesprekken gevoerd met Helmut Marko, de 82-jarige Red Bull-adviseur die de Duitser eerder al zijn ideale opvolger noemde.

Sebastian Vettel is onlosmakelijk verbonden met Red Bull: tussen 2010 en 2013 behaalde hij alle vier zijn wereldkampioenschappen voor het team uit Milton Keynes. Red Bull-adviseur Helmut Marko noemde Vettel in april al zijn ideale opvolger. Inmiddels blijkt dat er daadwerkelijk gesprekken gaande zijn tussen beide partijen over een mogelijke rol bij Red Bull.

“Er zijn inmiddels al een paar krantenkoppen verschenen. Ik kan nog steeds heel goed met Helmut opschieten en we zijn ook in gesprek over het onderwerp”, bevestigt de Duitser in de podcast Sport am Sonntag van de Oostenrijkse omroep ORF (Österreichischer Rundfunk). “Deze gesprekken zijn nog niet zo intens en diepgaand, maar het zou iets kunnen zijn waarbij ik een rol kan spelen. In welke vorm zal nog moeten blijken.”

Niet te vervangen

De Oostenrijker is al sinds de oprichting van het team in 2005 betrokken bij Red Bull. Daarvoor leidde Marko zes jaar lang het Red Bull Junior Team. Hij houdt toezicht op het rijderontwikkelingsprogramma en is bekend om zijn rol in het begeleiden van viervoudig wereldkampioenen Vettel en Max Verstappen.

Vettel is vol lof over de nalatenschap die Marko zal achterlaten. “Marko is niet te vervangen. Laten we het daar maar bij houden, wat betreft zijn karakter. Hij heeft sinds 2005 enorm veel voor het team gedaan. Het zou mooi zijn als het werk dat hij heeft verricht wordt voortgezet, door wie dat dan ook mag zijn.”

Het contract van Marko loopt tot eind 2026. Tegen die tijd zou Vettel in zijn voetsporen kunnen treden, al wil de 82-jarige zelf nog niets weten van stoppen. “Hij heeft al vaker gezegd dat hij zou stoppen, maar hij is er nog steeds”, lacht Vettel, die met een serieuzere ondertoon vervolgt: “Ik wens hem het allerbeste, zodat hij nog heel lang door kan gaan, maar hij is een realist en kan situaties heel goed inschatten. Ik denk dat hij zelf wel zal weten wanneer het juiste moment daar is.”

