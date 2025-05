Sebastian Vettel reageert op de uitspraak van Helmut Marko dat hij de ‘ideale opvolger’ van de Red Bull-adviseur zou zijn. De oud-F1-coureur snapt waarom de Oostenrijker tot die conclusie is gekomen, maar staat nog niet te springen om de rol van Marko over te nemen. ‘Red Bull moet ook in een nieuwe, andere richting gaan ontwikkelen’, vertelt Vettel.

Sebastian Vettel stapte eind 2022 uit de Formule 1, maar blijft zo nu en dan nog aan de autosport verbonden. Zo organiseerde de Duitser tijdens de afgelopen GP Emilia-Romagna nog een eerbetoon aan Ayrton Senna en Roland Ratzenberger. Vettel reed eerder in zijn carrière zes seizoenen bij Red Bull, en won vier keer de coureurstitel. Adviseur van het team Helmut Marko ziet de Duitser wel terugkeren.

De Oostenrijker bestempelde Vettel zelfs als zijn ‘ideale opvolger’. “Hij is binnen al zijn Formule 1-teams een briljante strateeg geweest”, vertelde Marko aan Sky Sports F1. “Het zou geweldig zijn als hij mijn werk op een dag zou overnemen. Daar heeft hij geen jaar voor nodig. Na twee races heeft hij het al onder controle.”

‘Er maar één Helmut’

Vettel reageert nu op de uitspraken van Marko tijdens de Backstage Boxengasse-podcast. “Ik denk dat er maar één Helmut is. Dat is de rol van Helmut”, lijkt de oud-F1-coureur niet te staan springen om Marko’s rol over te nemen. Toch wijst Vettel het idee niet helemaal van de hand. “De uitdaging is over het algemeen heel inspirerend en natuurlijk zijn de ervaringen van Helmut en mij in bepaalde opzichten vergelijkbaar.”

“Hij is ook opgegroeid in de autosport, in een heel ander tijdperk, maar in wezen draait het wiel nog steeds op dezelfde manier”, vervolgt Vettel. “Het gaat nog steeds ongeveer hetzelfde als eerst, ik weet niet hoe lang geleden, ook al is de formule sindsdien aanzienlijk veranderd.” De viervoudig wereldkampioen voegt op het laatst nog toe dat wanneer de dag komt dat Marko stopt dat enorm jammer zal zijn voor Red Bull. Maar: “Red Bull moet ook in een nieuwe, andere richting gaan ontwikkelen.”

