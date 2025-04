Te midden van alle exit-geruchten rondom Max Verstappen roept viervoudig wereldkampioen en voormalig Red Bull-coureur Sebastian Vettel hem op trouw te blijven aan zijn team. De afgelopen weken werd er veel gezegd en geschreven over de teleurstellende snelheid van Red Bull en over de andere teams die de Nederlander mogelijk zouden willen contracteren. Vettel beaamt dat Verstappen een beslissend jaar tegemoet gaat, waarin hij zich opnieuw kan bewijzen als coureur.

Na vijf races in het huidige Formule 1-seizoen heeft Max Verstappen slechts één Grand Prix gewonnen. Alle andere keren was het McLaren dat er met de winst vandoor ging. Driemaal gebeurde dat in de vorm van Oscar Piastri, die sinds de afgelopen GP van Saoedi-Arabië de leiding in het kampioenschap heeft overgenomen. Het verschil tussen Verstappen en de jonge Australiër bedraagt slechts twaalf punten. In Jeddah leek de Nederlandse kampioen na een schitterend polerondje in de kwalificatie af te stevenen op een nieuwe zege, maar een tijdstraf kostte hem in de race uiteindelijk te veel tijd.

‘De beste coureur op de grid’

Hoewel Verstappen nog steeds meestrijdt om de titel, is zijn toekomst in de Formule 1 een belangrijk twistpunt. Hij werd al herhaaldelijk gelinkt aan een overstap naar Aston Martin, terwijl ook Mercedes nog steeds interesse zou hebben in de drievoudig wereldkampioen. Sebastian Vettel, die in 2014 bij Red Bull voor een soortgelijk dilemma stond, deelde in gesprek met Sky Sports zijn visie op de toekomst van Verstappen.

“Ik denk dat dit het moment is waarop je echt een band opbouwt”, aldus de Duitser. “Het is het moment waarop je, na zoveel jaar, zo hecht bent met elkaar. Sommige mensen zijn vertrokken en anderen zijn erbij gekomen – dat is, ongeacht of je titels wint of niet, de aard van de Formule 1. Maar dit is het moment waarop je bij elkaar moet blijven en moet terugvechten.” Vettel, die Verstappen nog steeds omschrijft als ‘de beste coureur van het moment’, weet ook dat de Nederlander een beslissend jaar tegemoet gaat.

“Verstappen heeft ongelooflijk veel talent, hij is de afgelopen jaren enorm gegroeid”, aldus Vettel. “Ik denk dat de manier waarop hij zijn races nu opbouwt, anders is dan vroeger. Het is veel slimmer. De vooruitgang die hij heeft geboekt, heeft niets te maken met rondetijden of zijn prestaties. Het is meer de consistentie en betrouwbaarheid die hij keer op keer laat zien. De tijd die hij soms neemt om aan te vallen, het feit dat hij wacht op het juiste moment – hij visualiseert de hele race en de kansen die hij krijgt. Hij heeft zichzelf heel goed onder controle, en dat maakt hem momenteel de sterkste op de grid. De combinatie van agressie en ervaring, samen met zijn natuurlijke snelheid, is geweldig om te zien. Dit is duidelijk een beslissend jaar voor hem.”

