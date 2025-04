De geruchtenmolen draait op volle toeren! Terwijl Max Verstappen er nog altijd van verdacht wordt zijn Red Bull-contract vroegtijdig te ontbinden, rijst de vraag wie hem eventueel zou kunnen opvolgen. Als de Nederlander straks daadwerkelijk naar Mercedes of Aston Martin vertrekt, wie moet Yuki Tsunoda dan vergezellen? Naar verluidt heeft Red Bull de deur al op een kier gezet voor George Russell, die nog in afwachting is van een nieuw contract bij Mercedes.

Het online platform The Race meldde deze week dat George Russell en Red Bull-teambaas Christian Horner een aantal ‘verkennende gesprekken’ hebben gevoerd. Te midden van alle onzekerheid over de toekomst van Max Verstappen wil de Oostenrijkse renstal zich mogelijk indekken tegen een plotseling vertrek. Er zouden nog geen formele onderhandelingen zijn gestart; voorlopig is het gebleven bij enkele eerste gesprekken.

Russell op de schopstoel

Het huidige contract van George Russell loopt eind dit jaar af. De 27-jarige Brit kende een goede seizoensstart namens Mercedes – misschien wel zijn beste tot nu toe – en werd herhaaldelijk geprezen door teambaas Toto Wolff. Laatstgenoemde zegt tevreden te zijn over zijn huidige line-up, al flirtte hij vorig jaar al openlijk met het aantrekken van Max Verstappen. Mocht hij erin slagen de Nederlander naar Brackley te halen, dan zit George Russell volgens experts als eerste op de schopstoel. De veelbelovende Andrea Kimi Antonelli, volgens sommigen de volgende Verstappen, moet op de lange termijn aan Mercedes verbonden blijven.

LEES OOK: Aston Martin-teambaas: ‘Newey onbereikbaar, zit aan de tekentafel gekluisterd’

In dat geval zou Russell dus de overstap naar Red Bull kunnen maken. De eerste gesprekken tussen beide partijen vormen mogelijk een strategische basis voor het geval Verstappen zijn biezen pakt. Russell mikt uiteraard op de meest competitieve stoeltjes in de Formule 1, maar bij McLaren en Ferrari zijn de zitjes voorlopig vergeven. Zowel Lando Norris als Oscar Piastri beschikt over een meerjarig contract, en ook Charles Leclerc en Lewis Hamilton hoeven voorlopig niet te vrezen voor hun plek.

Lees hier alles over de GP van Miami

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.