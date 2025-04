Terwijl Aston Martin dit seizoen almaar verder terugvalt in het klassement, lijkt alle hoop gevestigd op de auto van 2026 – de eerste bolide van de hand van Adrian Newey. De sterontwerper werd vorig jaar weggehaald bij kampioen Red Bull. Volgens teambaas Andy Cowell reageert Newey voorlopig niet eens op zijn e-mails; de gevierde Brit zit aan zijn tekentafel gekluisterd.

Aston Martin staat momenteel zevende in het constructeurskampioenschap – een opmerkelijke daling ten opzichte van eerdere seizoenen. Nadat de Britten in 2023 sterk van start gingen, mede dankzij de komst van een hongerige Fernando Alonso, verloor het team de afgelopen jaren steeds meer competitiviteit. Vorig jaar eindigde Aston Martin op een weinig indrukwekkende vijfde plaats, bijna vierhonderd punten verwijderd van de vier topteams.

In de fabriek in Silverstone werkt men, onder leiding van Andy Cowell, aan verbeteringen voor de AMR25. Tegelijkertijd focust men zich ook – misschien nog wel meer – op de nieuwe reglementen van 2026. Aerodynamica-goeroe Adrian Newey heeft zijn handen vol aan het nieuwe ontwerp, dat Aston Martin weer naar de voorhoede van de Formule 1 moet brengen. In een interview met het Spaanse AS legde Cowell uit hoe Newey zich sinds zijn eerste dag in maart al volledig op 2026 heeft gestort.

‘Hij ging meteen aan de slag’

“Hij (Adrian Newey, red.) is een ontwerper van raceauto’s – een van de besten”, aldus de Aston Martin-topman. “Vanaf dag één hebben we ervoor gezorgd dat zijn werkplek klaar was. Hij was aanwezig bij vergaderingen over de nieuwe reglementen en de concepten waaraan we werkten. Daarbij hebben we ook alle deadlines vastgesteld voor het aanleveren van informatie over de ontwikkeling van deze auto. Hij ging eigenlijk meteen aan de slag met schetsen maken.”

Hoewel Newey ruim de tijd heeft om aan 2026 te werken, moet Aston Martin zorgvuldig omgaan met het toewijzen van de beschikbare middelen. Zodoende neemt de toekomstige AMR26 tegenwoordig meer tijd in de windtunnel in beslag. “Hij zit in die cyclus waarin hij de fundamentele aspecten van de auto ontwerpt”, vervolgde Cowell. “Ongeveer 90 procent van de productie vindt plaats in de fabriek, dus daar willen we Newey ook hebben. Hij heeft daar zijn kantoor, en iedereen die voorbijloopt, zegt dat hij aan zijn tekentafel gekluisterd zit. Hij gaat niet naar reünies, hij reageert niet op e-mails – hij is gewoon bezig een snelle auto te creëren. En daar willen we hem allemaal bij helpen.”

