Fernando Alonso was na afloop van de Britse GP opvallend kritisch op zijn eigen team. De Spanjaard noemde zijn race ‘teleurstellend’ en hekelde de strategische keuzes van Aston Martin, ondanks dat hij uiteindelijk als negende over de streep kwam en dus punten pakte. In een knotsgekke race, gekenmerkt door uitvalbeurten, safety cars en vooral hevige regenval, had Alonso echter op meer gehoopt.

De tweevoudig wereldkampioen begon de race vanaf een veelbelovende zevende plek, maar viel na een rommelige middag terug naar P9. Teamgenoot Lance Stroll kende daarentegen een sterkere race. De Canadees startte als zeventiende, profiteerde optimaal van een vroege bandenwissel naar de zachte compound en eindigde uiteindelijk als zevende. Het was de eerste keer dit seizoen dat Aston Martin met beide auto’s in de punten eindigde.

Voor Alonso voelde het resultaat echter als een gemiste kans. Tijdens de race uitte hij via de boordradio al zijn frustraties: “Verliezen we gewoon plaatsen voor de lol?”, snauwde hij naar zijn race-ingenieur. “Toch vreemd hoe we het bij mij nooit goed doen.” Na afloop lichtte Alonso zijn gevoel verder toe. “Eerlijk gezegd was het een behoorlijk teleurstellende race voor ons”, verzuchtte hij tegenover de pers in Silverstone. “We begonnen op P7 en finishten op P9. Het voelt alsof we een kans hebben gemist om meer punten te scoren. We hebben het vandaag gewoon verkeerd aangepakt – een enorme blunder in de strategie. Maar helaas kan dat gebeuren in een chaotische race.”

Volgende keer beter

Met name de beslissing om vroeg op mediums over te stappen op een opdrogende baan pakte nadelig uit. Alonso verloor veel tijd doordat hij voorzichtig moest rijden op het relatief vochtige asfalt. Andere coureurs timeden hun pitstops beter en kwamen hem eenvoudig voorbij. Toch blijft de Spaanse vedette hoopvol: “Vorige week maakten we de juiste keuze met een one-stop in Oostenrijk en scoorden we waarschijnlijk meer punten dan we verdienden”, herinnerde hij zich. “Vandaag hadden we gewoon pech. Hopelijk krijgen we in de volgende race opnieuw wisselende omstandigheden, en pakken we het dan wél goed aan.”

Lance Stroll, die zes punten pakte met zijn zevende plaats, was na afloop tevreden over de strategie van het team, al zag ook hij ruimte voor verbetering. “Het team heeft een aantal goede beslissingen genomen en over het algemeen een goed resultaat behaald”, reageerde hij nuchter. “Ik had echter veel moeite met bandenslijtage, vooral in de laatste fase. Nico Hülkenberg had duidelijk meer grip, dus gezien de omstandigheden hebben we het maximale eruit gehaald.”

