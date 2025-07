Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt terug op een ‘catastrofale’ Britse GP. Het team vertrok uiteindelijk met slechts één WK-punt, ondanks dat coureurs George Russell en Kimi Antonelli zich relatief goed hadden gekwalificeerd. Wolff wijt het gebrek aan resultaten aan strategische blunders, variërend van verkeerde keuzes tot pech en miscommunicatie. Vooral de pitstops en de keuzes voor slicks of regenbanden pakten volledig verkeerd uit.

De problemen begonnen al vóór de lichten uitgingen. George Russell besloot tijdens de formatieronde over te stappen op slicks – een gok die duidelijk verkeerd uitpakte toen het in de tiende ronde met bakken uit de hemel kwam. Russell vocht zich terug, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de tiende plaats, goed voor slechts één schamel WK-punt. Toto Wolff was helder: “De eerste beslissing – of die nu van de coureur of van de pitmuur kwam – was gewoon slecht. Daarna ging het eigenlijk van kwaad tot erger. We hadden Russell buiten moeten houden en voor een splitstrategie moeten kiezen met Kimi (Antonelli, red.). Dan hadden we in elk geval Hülkenberg nog kunnen verslaan.” Laatstgenoemde profiteerde van de chaos en pakte zijn allereerste podium in de Formule 1. “Ik wil Hülkenbergs prestatie niet ondermijnen, hij deed het fantastisch,” voegde Wolff eraan toe.

Ook de latere bandenkeuzes pakten rampzalig uit voor Mercedes. “De tweede stop was waarschijnlijk nog slechter dan de eerste”, verzuchtte Wolff. “Die heeft ons echt de das omgedaan. Ik zou niet zeggen dat het een sneeuwbaleffect was; het was eerder één actie, een vorm van miscommunicatie tussen de coureurs en de pitmuur”, verduidelijkte de Oostenrijker. “Achteraf hebben we daar met z’n allen een stevig gesprek over gevoerd, en iedereen erkent dat de eerste beslissing eigenlijk catastrofaal was.”

Gedurfde strategie

Op de vraag of Mercedes zijn gedurfde strategieën moet heroverwegen en het in de toekomst voorzichtiger moet aanpakken, antwoordde Wolff: “Ik denk dat we in het verleden een aantal moedige beslissingen hebben genomen waarmee we races hebben gewonnen. Maar de beslissingen van vandaag waren niet moedig – ze waren gewoon een totale misvatting van de situatie. Er viel niets positiefs uit te halen. Het was gewoon slecht.”

De uitvalbeurt van Kimi Antonelli maakte het drama voor Mercedes compleet. De jonge Italiaan moest zijn race vroegtijdig beëindigen nadat Racing Bulls-coureur Isack Hadjar op zijn auto was gereden. “Je kunt helemaal niets zien in de regen”, verklaarde Wolff. “De een raakte de ander omdat hij hem niet zag – dat kan gebeuren”, zei hij over het incident. “Maar Antonelli is uiteraard ontevreden over hoe zijn race is verlopen, en dat is vooral de schuld van het team.”

