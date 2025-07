Lance Stroll zegt geen fan te zijn van de aankomende nieuwe reglementen. De Aston Martin-coureur komt, in navolging van Charles Leclerc, tot deze conclusie na zijn eerste testsessie in de simulator met de 2026-uitdager van zijn team. Stroll omschrijft de nieuwe reglementen zelfs als ‘een beetje triest’, en had graag gezien dat de regelwijzigingen de Formule 1 in een andere richting hadden geduwd.

De nieuwe reglementen van 2026 zorgen nog altijd voor de nodige ophef. Een jaar geleden klaagden verschillende coureurs al over het gewicht en potentiële gebrek aan snelheid. Nu dat de eerste simulatorsessies voor 2026 worden verreden, wordt het er niet veel beter op. Zo vertelde Charles Leclerc in Oostenrijk dat zijn eerste keer in de Ferrari’s 2026-auto op de simulator ‘geen pretje’ was en dat hij ‘geen fan’ is van de nieuwe manier van rijden die de nieuwe bolide van hem vereist.

Ook Lance Stroll is niet al te enthousiast over de aankomende rigoureuze veranderingen binnen de F1. “Ik weet niet of de reglementen zo leuk en spannend zijn”, vertelt de Canadees aan de media in Silverstone. “Maar het is uiteindelijk een relatief spel en als je een snelle auto hebt, zijn ze wel spannend. We zullen zien wat volgend jaar brengt.” Toch omschrijft de Aston Martin-coureur de nieuwe reglementen als “een beetje triest, als je het mij vraagt.”

Andere richting

De eerste keer dat Stroll met de 2026-auto in de simulator reed, deed het enthousiasme over de 2026-uitdager van Aston Martin dan ook niet toenemen. “Ik vind het een beetje jammer dat de F1 net dat pad van elektrische energie is ingeslagen en dat we alle downforce van de auto’s hebben moeten weghalen om de batterij te ondersteunen”, vervolgt de Canadees. “Het zou gewoon leuk zijn om lichte, wendbare, snelle auto’s te zien met veel downforce en het geheel een beetje te vereenvoudigen. Minder een energie-, batterij-, kampioenschapsproject en meer een Formule 1-racekampioenschap”, sluit Stroll af.

