De nieuwe reglementen voor 2026 zorgden voor de nodige ophef. Waar coureurs klaagden over het gewicht en een vermoedelijk gebrek aan snelheid, is het uiteindelijk aan de teams om 20 competitieve auto’s aan te leveren. Red Bull-teambaas Christian Horner benadrukt dat er daarbij genoeg ruimte moet zijn voor individuele interpretaties van de nieuwe reglementen.

Onlangs presenteerde de FIA de nieuwe reglementen voor 2026. De plannen om de auto’s kleiner te maken en inhalen op andere manieren te stimuleren, werden gematigd ontvangen. De organisatie benadrukte dat de huidige plannen – in samenspraak met de teams – onderhevig zijn aan veranderingen. Christian Horner vertrouwt erop dat de FIA de juiste keuzes maakt wat betreft de reglementen, maar pleit ook voor de nodige vrijheid in het interpreteren van de regels.

LEES OOK: Teams waarschuwen de FIA de motorreglementen niet meer aan te passen

“Iedereen zal compromissen moeten sluiten – ik denk dat het belangrijk is dat er in ieder geval genoeg vrijheid is om de reglementen zelf in vullen”, zei Horner tijdens het raceweekend in Canada. “We moeten voorkomen dat de auto’s er straks hetzelfde uitzien.” De Formule 1 is immers geen spec series, waarbij alle teams gebruik maken van identiek materiaal.

“De ingenieurs zijn slim genoeg om een goede balans te vinden tussen het chassis en de motor”, aldus de Red Bull-teambaas. “Als je motor niet de beste is, moet je dat altijd nog kunnen compenseren met het chassis en vice versa. Die balans is heel belangrijk. Hopelijk kunnen we die – samen met de FIA – proberen te waarborgen.”

LEES OOK: Kleinere auto’s en actieve aerodynamica: FIA onthult de reglementen voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).