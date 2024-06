Na lang wachten heeft de FIA eindelijk de nieuwe reglementen voor 2026 onthuld. Donderdag trok de organisatie het doek van de volgende generatie Formule 1-auto’s. De bolides worden kleiner, lichter en zullen minder downforce produceren. Met meer actie op de baan als uitgangspunt, moeten deze ‘wendbare’ auto’s elkaar beter kunnen volgen en inhalen.

Op eerste gezicht zijn de auto’s vooral bij de vleugels veranderd – de voorvleugel krijgt een geheel nieuwe vorm, terwijl de achterspoiler terugkeert naar het bekende, platte ontwerp. In vergelijking met de huidige reglementen, zullen de auto’s vooral een stuk kleiner worden. De bolides leveren in alle dimensies een paar centimeter in, uiteraard zonder de veiligheid te beperken.

Met het kleinere formaat hoopt de FIA dat de auto’s een stuk ‘wendbaarder’ worden. De laatste jaren bleek inhalen niet altijd even makkelijk, zeker op smalle stratencircuits. In 2026 moet dat probleem verholpen worden. Naast het formaat worden de auto’s ook 30 kilogram lichter dan hun voorgangers.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

De grootste, zichtbare wijziging is het formaat van de auto’s – met de nieuwe reglementen worden de bolides smaller, korter én lager (FIA)

Géén DRS

Op de nieuwe auto’s worden ook speciale systemen geïntroduceerd die de kwaliteit van het racen moeten bevorderen. Om de ‘vuile lucht’ die de auto’s nu nog creëren in te perken, kiest de Formule 1 voor actieve aerodynamica. Verschillende bewegende elementen in de achtervleugel moeten het makkelijker maken om elkaar te volgen op de baan. In combinatie met deze nieuwe spoiler zal er ook een active front wing worden geïntroduceerd die de aerodynamica moet uitbalanceren voor de coureur. De Formule 1 neemt met deze nieuwe systemen afscheid van DRS.

Om inhalen tóch nog een stukje makkelijker te maken, krijgen de coureurs wel hulp van een speciale elektrische boost. Elke auto krijgt de beschikking over een Manual Override Mode, waarmee de motor een extra beetje power krijgt vanuit het hybride-systeem. Deze functie is alleen bruikbaar tijdens het inhalen. Bij snelheden boven de 300 km/u zou dit een verschil van liefst 200 pk kunnen opleveren ten opzichte van je voorganger.

Meer elektrische aandrijving

De reglementen van 2026 wat betreft de aandrijflijn zijn al een tijdje bekend – iedere auto wordt wederom uitgerust met een hybride V6-motor. Het vermogen van de batterij gaat wel significant omhoog. Met 300% meer power vanuit de elektrische krachtbron wordt de capaciteit van de batterij gelijkgetrokken met de kracht van de interne verbrandingsmotor.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).