Max Verstappen kreeg vorig seizoen een taakstraf opgelegd, weet u het nog? Hij had het in zijn hoofd gehaald het woordje ‘fucked’ te gebruiken om de staat van zijn auto te beschrijven. Schande natuurlijk, dat hij die term zomaar in z’n mond nam. Wat bezielde hem?

Gekkigheid natuurlijk. Het F-woord werd hier niet gebruikt als scheldwoord, niemand die er aanstoot aan nam. Behalve dan de voorzitter van de FIA, Mohammed Ben Sulayem.

Max Verstappen loste zijn straf uiteindelijk keurig in door jonge coureurs te ontmoeten van de Rwanda Automobile Club. Hij deed dat voorafgaand aan het jaarlijkse FIA Gala, dat dit keer was georganiseerd in uitgerekend Rwanda. Coureurs sanctioneren voor het woordje ‘fuck’, maar ondertussen goede sier maken met een dubieus regime zegt alles over de dubbele moraal die men er bij de FIA op nahoudt.

Rwanda is nog altijd in de race voor een plekje op de Formule 1-kalender. De FIA en de commerciële eigenaren van de sporten koesteren al langer de ambitie ook Afrika weer aan te doen. Sinds Alain Prost in 1993 de Zuid-Afrikaanse GP in Kyalami op zijn naam schreef, keerde de sport Afrika de rug toe en geldt het als enige continent zonder F1-race. Meerdere Afrikaanse landen hebben nu weer interesse. Zuid-Afrika, Marokko, Tanzania en Rwanda dus.

Reputatieschade

“Afrika verdient de terugkeer van de Formule 1 en Rwanda is hiervoor de beste locatie”, zei Mohammed Ben Sulayem eerder. De kansen lijken de laatste tijd echter voorzichtig te keren in het voordeel van Zuid-Afrika. Gelukkig maar. Het zou een zegen voor de Formule 1 betekenen. Niet zozeer omdat Kyalami in Zuid-Afrika een iconisch circuit is, maar vooral omdat men dan zichzelf zou behoeden voor een historische blunder, die de sport in potentie enorme reputatieschade zou kunnen toedienen.

Nog altijd behoort Rwanda tot de 25 armste landen ter wereld. Sinds de genocide van 1994 heeft het land een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt, maar evengoed leeft ruim een derde van de bevolking nog onder de armoedegrens. Daarnaast is er sprake van enorme sociale en politieke onrust. Onder de corrupte president Paul Kagame (op de foto boven op bezoek bij de F1-race in Qatar)) staan onder andere persvrijheid en mensenrechten zwaar onder druk en verdwijnen politieke tegenstanders spoorloos. Het regime wordt bovendien al langer beschuldigd van bezetting van het Oostelijke deel van de Democratische Republiek Congo en van steun aan de M23-rebellen, die tekeer gaan in het buurland van Rwanda.

Moreel kompas

Het getuigt van het ontbreken van enig moreel kompas om in een dergelijke setting een FIA Gala te organiseren zoals afgelopen winter en de organisatie van een F1-race alleen al te overwegen. De geplande aanleg van het circuit, ten zuiden van hoofdstad Kigali, moet volgens schattingen ruim 270 miljoen dollar kosten. Volgens Rwanda zou het circuit, overigens ontworpen door Alexander Wurz, een impuls geven aan de werkgelegenheid en aan de toeristische sector in het land. Op die manier zouden de investeringen terugverdiend worden. Het zal allemaal wel.

Het zijn in de eerste plaats bespiegelingen die in de praktijk zelden uitkomen. Veel belangrijker is dat hier sprake is van een onbeschaamd staaltje sportswashing van een dubieus regime om het slechte imago van het land op te poetsen over de rug van de arme bevolking, die nul interesse heeft in autosport. Men heeft er wel wat anders aan z’n hoofd…

Middelvinger

Eerder wist Rwanda voetbalclubs als Bayern München, Paris Saint Germain, Arsenal en Atletico Madrid al op deze wijze voor het karretje te spannen. Want ook in het voetbal worden principes voor een paar extra miljoenen achteloos overboord gegooid. ‘Visit Rwanda’ prijkt er op de mouwen van de Arsenal-spelers. Nou, liever niet!

In het belang van de Formule 1 valt het te hopen dat de keuze voor een Afrikaanse race op Zuid-Afrika valt, het enige land in het continent met een rijke autosportcultuur- en historie. En als het toch Rwanda wordt? Dan mogen alle coureurs de middelvinger opsteken en hardop Fuck zeggen tegen de FIA en de rijke eigenaren van de sport!

