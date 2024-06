De FIA onthulde onlangs de langverwachte chassisreglementen voor 2026. Met de eerste impressies van de nieuwe generatie Formule 1-auto’s was ook een hoop kritiek gemoeid. Coureurs twijfelen of de bolides niet ‘extreem langzaam’ worden in vergelijking met de afgelopen jaren. Om snelheid te waarborgen kan de FIA de motorreglementen aanpassen, maar daar zitten de teams absoluut niet op te wachten.

Maar weinig coureurs reageerden enthousiast toen de FIA het doek trok van de volgende generatie Formule 1-auto’s. “Te veel poespas”, was het oordeel van regerend wereldkampioen Max Verstappen. Andere coureurs klaagden dat de bolides ‘extreem langzaam’ dreigen te worden. FIA-topman Nikolas Tombazis verzekerde tijdens het raceweekend in Canada dat de verschillende motorleveranciers ‘ongetwijfeld behulpzaam zouden zijn’ in het geval van aanpassingen.

Mercedes-teambaas Toto Wolff is het daar echter niet mee eens. “De motorreglementen zijn een gepasseerd station”, reageerde hij streng. “Aan het chassis kunnen we nog het een en ander aanpassen, maar we zijn veel te ver met het ontwikkelen van de motor om nu iets te veranderen.”

Ook Alpine-teambaas Bruno Famin zit niet op wijzigingen te wachten. “Het chassis wordt nog spannend”, zei hij. “We hebben immers zo lang op de nieuwe reglementen moeten wachten. Maar de motoren zijn we al twee jaar mee bezig.” De nieuwe motorreglementen – waarbij het vermogen gelijk verdeeld wordt over een batterij en een interne verbrandingsmotor – werden in 2022 al bekend gemaakt.

Christian Horner is minder negatief. Mochten de regels nog aangepast worden, dan ziet de Red Bull-teambaas weinig problemen. “Er zullen altijd teams zijn die niks meer willen veranderen”, doelde hij op eeuwenoude rivaal Mercedes. “Maar de FIA bepaalt. Zij hebben de kennis en voeren de simulaties uit.”

