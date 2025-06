Carlos Sainz senior, de vader van Williams-coureur Carlos Sainz, heeft besloten zich toch niet beschikbaar te stellen voor het FIA-voorzitterschap. De Spanjaard gaf eerder dit jaar aan interesse te hebben in de functie van de omstreden Mohammed Ben Sulayem. Verschillende coureurs spraken hun steun uit voor zijn mogelijke kandidatuur, maar in een nieuwe verklaring legt Sainz uit dat het voorzitterschap onverenigbaar is met zijn voorbereidingen op de Dakar Rally.

Enkele weken geleden liet Carlos Sainz senior weten dat hij overwoog zich kandidaat te stellen voor het leiderschap van de FIA. De autosportfederatie kwam de afgelopen jaren herhaaldelijk in opspraak, met name vanwege controversiële beslissingen van de huidige voorzitter, Mohammed Ben Sulayem. De 63-jarige Sainz voelde zich zich geroepen om in te grijpen. Echter, na een periode waarin hij heeft geprobeerd de interne situatie bij de FIA beter te begrijpen, trekt hij zich nu officieel terug uit de race.

Dakar Rally

“Ik ben tot de conclusie gekomen dat de huidige omstandigheden niet ideaal zijn om mij kandidaat te stellen”, aldus Sainz in een verklaring op sociale media. “Ik besef bovendien dat mijn kandidatuur mijn voorbereidingen op de Dakar Rally zou doorkruisen – ik wil betrokken blijven bij Ford en mijn team niet verzwakken.” Begin volgend jaar verschijnt Sainz opnieuw aan de start van de wereldberoemde rally. Hij won de Dakar al vier keer en werd in 1990 en 1992 wereldkampioen in de rallysport.

Veel kenners, waaronder ook mensen uit de Formule 1-wereld, zagen Carlos Sainz senior als een ideale kandidaat voor het FIA-voorzitterschap. Toch werden er ook vragen gesteld over mogelijke belangenverstrengeling, aangezien zijn zoon de komende jaren actief blijft in de Formule 1. Tot dusver was Sainz de enige potentiële uitdager van Ben Sulayem, die al heeft aangegeven zich verkiesbaar te stellen voor een tweede termijn. De presidentsverkiezingen vinden plaats op 12 december, tijdens de algemene vergadering in Tasjkent, Oezbekistan.

