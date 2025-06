Hoe groot is de kans dat Max Verstappen dit jaar er alsnog met de coureurstitel vandoor gaat? De Nederlander is na het ongelukkige weekend van McLaren in Canada nog zeker niet uit te vlakken voor zijn inmiddels vijfde titel, maar volgens Helmut Marko is het de aankomende twee Grands Prix wel erop of eronder voor Red Bull. ‘Na Silverstone of op zijn laatst Spa zal er een beslissing worden genomen om ons volledig op de nieuwe auto te richten’, onthult de Oostenrijker.

43 WK-punten. Dat is de huidige achterstand van Max Verstappen op kampioenschapsleider Oscar Piastri. Het verschil met tweede plaats Lando Norris is, zeker na de uitvalbeurt van de Brit in Canada, nog kleiner: 21 punten. De Nederlander is hierdoor nog zeker een kandidaat voor de titel dit jaar, maar volgens adviseur Helmut Marko moet er wel iets gebeuren bij Red Bull de komende twee races. Anders zijn de titelkansen van Verstappen wel verkeken.

LEES OOK: Marko onthult wanneer Lindblad zijn F1-debuut maakt: ‘Dan zal hij in de auto zitten’

De RB21 worstelt namelijk nog altijd met hobbels, onderstuur en heeft maar een klein werkvenster. Red Bull hoopt met een update in Oostenrijk deze problemen te verhelpen en zo het gat naar de dominante MCL39 te overbruggen. “We hebben een update voor Oostenrijk, die zal worden verfijnd in Silverstone”, verklapt Marko aan de Kleine Zeitung. “Maar als deze niet werkt, wordt het heel moeilijk in het wereldkampioenschap. Alsof het op dit moment nog niet moeilijk genoeg is. Op een gegeven moment moeten we namelijk zeggen: ‘Dit is het qua ontwikkeling, verder kunnen we niet’.”

LEES OOK: Pérez weet het zeker: ‘Red Bull heeft spijt van mijn vertrek’

Focus op 2026?

“Dat heeft te maken met hoelang het duurt om een onderdeel te ontwikkelen en met het budgetplafond”, vervolgt Marko. “De vraag is waar je je middelen aan wilt besteden. Na Silverstone, of op zijn laatst Spa, zal er een beslissing worden genomen om ons volledig op de nieuwe auto te richten.” In 2026 gaat er een nieuw reglement van kracht. Hierdoor zal Red Bull, net als de andere teams, met een compleet nieuwe bolide op de grid staan. Daarnaast ontwikkelt de renstal ook zijn eerste eigen motor voor het volgende seizoen, in samenwerking met Ford.

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.