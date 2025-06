In 2026 gaan de technische reglementen binnen de Formule 1 opnieuw op de schop. De nieuwe richtlijnen, die zowel het chassis als de aandrijflijn beïnvloeden, beloven een uitdaging te worden voor de deelnemende teams. Voor Red Bull wordt het een extra spannend jaar; de Oostenrijkers gaan voor het eerst een eigen motor ontwikkelen. Waar teambaas Christian Horner de verwachtingen tempert, spreekt Helmut Marko juist zijn vertrouwen uit over het project.

In samenwerking met autogigant Ford ontwikkelt Red Bull onder de handelsnaam Red Bull Powertrains een eigen krachtbron voor 2026. Geen gemakkelijke opgave, aangezien de regels voorschrijven dat teams een complex hybridesysteem moeten bouwen. Het vermogen moet straks gelijk verdeeld worden over een interne verbrandingsmotor en een batterij. Red Bull heeft de afgelopen jaren kosten noch moeite gespaard om van het motorproject een succes te maken.

‘Hebben geen significant nadeel’

Toch wil Christian Horner de verwachtingen niet te hoog laten oplopen. Eerder waarschuwde hij dat het ‘arrogant’ zou zijn om aan te nemen dat Red Bull de concurrentie in 2026 direct zal overtreffen. Topadviseur Helmut Marko plaatste vraagtekens bij die uitspraken, vooral omdat Horner intern een ander geluid laat horen. “Ik was verbaasd toen ik dat las”, zei hij tegenover het Oostenrijkse OE24. “Intern zegt hij (Horner, red.) iets heel anders”, aldus Marko.

Marko verzekerde, anders dan Horner, dat Red Bull een goede uitgangspositie heeft wat betreft de nieuwe krachtbron. “We denken dat we momenteel geen significant nadeel hebben”, lichtte hij toe. “Bovendien zijn wij niet de enige fabrikant die volgend jaar een compleet nieuwe motor moet bouwen. We hebben genoeg ervaren mensen in huis – velen van hen hebben we weggekaapt bij gevestigde leveranciers. Natuurlijk kan de nieuwe regelgeving tot verrassingen leiden, maar laten we hopen dat niemand zo dominant wordt als Mercedes in 2014.”

