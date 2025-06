Red Bull-teambaas Christian Horner beseft dat hij weinig geliefd is bij het grote publiek, zeker in vergelijking met andere teambazen. Dat werd pijnlijk duidelijk toen hij tijdens het F1 75-evenement het podium van de O2 Arena betrad – zijn korte toespraak werd beantwoord met een striemend fluitconcert. In aanloop naar de GP van Oostenrijk zoekt hij naar een verklaring voor de aanhoudende kritiek op Red Bull en op zijn persoon.

Met name door het vermeende grensoverschrijdende gedrag van Horner richting een Red Bull-medewerker kwam de teambaas in 2024 al negatief in het nieuws. Toen de gemoederen eenmaal waren bedaard, kreeg hij opnieuw veel kritiek te verduren vanwege de situatie rond Sergio Pérez. De Mexicaan stelde geregeld teleur op de baan, maar volgens velen hield Horner hem onterecht de hand boven het hoofd. Ook nu Liam Lawson en Yuki Tsunoda ogenschijnlijk vergeefs werden gepromoveerd naar het tweede Red Bull-stoeltje, blijft de kritiek aanhouden.

Dat deert Horner geenszins. In een exclusief interview met PlanetF1.com wees hij erop dat het zijn niet-aflatende drang om te winnen is die hem tot een polariserende figuur maakt. “Het is onvermijdelijk dat je niet iedereen tevreden kunt stellen, zeker omdat alles zo breed wordt uitgemeten in de media”, aldus Horner. “Maar ondanks dat alles ben ik altijd dezelfde persoon gebleven. Ik handel nog altijd hetzelfde – ik verwacht honderd procent en ik geef honderd procent.”

‘Winnen maakt impopulair’

“Dat kan je ook impopulair maken bij de rivalen van Red Bull. De beste manier om impopulair te worden in deze business is door te winnen – en dat hebben we de afgelopen jaren behoorlijk goed gedaan”, lichtte hij toe. “En als je uit de gratie valt bij je tegenstanders, word je vanzelf ook impopulair bij de ultra-gepassioneerde fans die de Formule 1 volgen. Veel van hen supporteren bovendien juist die eerdergenoemde rivalen.”

Tot slot benoemde Horner een zekere mate van nationale trots die Red Bull weleens in de weg zit. De Formule 1 heeft een grote schare fans in Engeland, maar hoewel het Red Bull-hoofdkwartier in Milton Keynes staat, racet het team onder Oostenrijkse vlag. Daarbij is het al geruime tijd geleden dat een Britse coureur voor het team reed. Horner begrijpt dat dit tot vijandigheid kan leiden onder lokale Formule 1-fans. “Sinds David Coulthard hebben we geen Britse coureur meer gehad”, benadrukte hij. “We hebben vier keer gewonnen met Vettel, die Hamilton en Alonso versloeg. Daarna deden we dat opnieuw met Verstappen, die Hamilton versloeg, en vervolgens Norris en Russell. Dus als Oostenrijks team zijn we nooit echt de favoriet geweest – ondanks dat we als bedrijf sterk Brits georiënteerd zijn.”

