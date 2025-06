Max Verstappen reist vol vertrouwen af naar de Red Bull Ring voor de GP van Oostenrijk. De Nederlander, die tijdens het afgelopen raceweekend in Canada als tweede over de streep kwam, mikt dit weekend op een overwinning én een vijfde poleposition op rij op het circuit in Spielberg. De race geldt als een ware thuiswedstrijd voor Red Bull, en dat maakt het weekend volgens Verstappen extra speciaal. Teamgenoot Yuki Tsunoda is vooral gefocust op een goede kwalificatie.

“De GP van Oostenrijk is altijd een bijzondere race voor het team”, aldus Verstappen in een officieel persbericht. “Het belooft een intensief programma te worden, maar het is altijd fijn om de steun te voelen op de Red Bull Ring, zeker vanaf de Orange Army-tribunes”, doelde hij op de vele Nederlandse fans die komend weekend naar Oostenrijk afreizen. Ter gelegenheid van deze eerste race voor eigen publiek verschijnt de viervoudig wereldkampioen met een speciale helm aan de start. “Ik draag dit weekend mijn speciale Orange Lion-helm, die het oranje en blauw van Red Bull combineert en een leeuw in het ontwerp heeft”, lichtte hij toe.

Momentum van Montreal

Verstappen hoopt het momentum van de afgelopen Grand Prix in Montreal door te trekken naar Oostenrijk. “We hebben hard gewerkt om de verbeteringen aan de auto te voltooien”, besloot hij. “Bovendien vind ik de Red Bull Ring een leuk circuit om op te rijden – het is kort, maar biedt tegelijkertijd goede inhaalmogelijkheden. We hopen ons goed te kwalificeren en vervolgens sterk te presteren in de race.”

Teamgenoot Yuki Tsunoda, die voor het eerst in een Red Bull-bolide het circuit zal trotseren, spreekt eveneens van een ‘speciaal’ weekend. “Als Red Bull-coureur voelt dit extra bijzonder”, liet de Japanner weten. “Je voelt de steun van de fans elke keer dat je de pits verlaat. Ik kan niet wachten om deze thuisrace te rijden.” Tsunoda beleefde enkele lastige weken, maar is vastbesloten om komend weekend een beter resultaat neer te zetten. “Het zijn moeilijke weken voor me geweest, maar ik ben erop gebrand om vanuit een betere positie te starten”, besloot hij. “Dat heeft mijn team verdiend. Zaterdag wordt weer cruciaal, maar we hebben er werkelijk alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat we ons goed kwalificeren.”

Max Verstappen voor zijn Orange Army-fans in Oostenrijk (Getty Images)

