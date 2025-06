Niet alleen teams nemen af en toe een eenmalige livery mee naar een circuit, ook coureurs brengen soms een speciale helm mee. Dit keer is het de beurt aan Max Verstappen. De coureur verruilt zijn wit-rood gekleurde helm eenmalig voor een donkerblauw exemplaar met oranje tinten. Verstappen neemt de helm mee naar de aankomende Grands Prix van Oostenrijk, België en Nederland.

De drie Grands Prix waar de nieuwe zogenoemde Orange Lion-helm mee naartoe gaat, zijn drie speciale races voor de Nederlander. De GP Oostenrijk is de thuisrace van zijn team Red Bull, terwijl de Grands Prix van België en Nederland twee thuisraces voor de coureur zelf zijn. Natuurlijk zullen bij de drie races ook veel Nederlandse fans van de coureur aanwezig zijn.

(Tekst gaat verder onder het Instagram-bericht)



Martin Garrix

De helm is in ieder geval alvast door de keuring van DJ en goede vriend Martin Garrix gekomen. Verstappen postte op zijn eigen Instagram-pagina een foto met de beroemde DJ en zijn nieuwe helm, met het bijschrift: “Goedgekeurd door Martin Garrix”.



