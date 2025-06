Waarom heeft Mercedes George Russell nog niet vastgelegd voor de komende jaren? De Brit pakte in Canada de eerste zege van het seizoen voor zijn renstal, maar wacht nog altijd op een contractverlenging. Voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg vermoedt dat er meer achter zit dan alleen maar ‘geen haast’ bij de contractonderhandelingen tussen Russell en Mercedes. ‘Misschien zijn er op de achtergrond wat gesprekken met Verstappen’, denkt de analist.

George Russell is bezig met zijn laatste jaar van zijn huidige contract bij Mercedes. De coureur sleepte in Canada de eerste zege van het seizoen voor de renstal in de wacht, een prestatie die hem eigenlijk wel een contractverlening zou moeten opleveren. Toch is er nog altijd geen officieel groen licht voor Russell. “George geeft ons er alle redenen toe om (de contractverlenging, red.) snel voor elkaar te krijgen”, vertelde teambaas Toto Wolff wel aan Sky Sports F1 in Montréal. “We weten waartoe hij in staat is en hij leidt dit team nu al een tijdje. Hij heeft het tempo en de juiste instelling.”

Gesprekken met Verstappen?

Ook Russell zelf zei geen haast te hebben ‘om de contractonderhandelingen af te ronden’, en dat hij de Duitse renstal trouw blijft. Voormalig Mercedes-coureur Nico Rosberg vermoedt dat er meer aan de hand is bij zijn oude werkgever. De tegenwoordige analist denkt dat Mercedes nog altijd stiekem de hoop houdt op een overstap van Max Verstappen. “Er zijn momenteel (contractonderhandelingen, red.) met George Russell bij Mercedes. Daar zit wat vertraging in, want eigenlijk zou Toto Wolff hem nu moeten contracteren”, vertelt Rosberg aan Sky Deutschland. “Dit is zijn nummer één coureur, zijn prestaties dit seizoen zijn weer geweldig. Misschien zijn er op de achtergrond wat gesprekken met Verstappen.”

Rosberg weet daarbij nog niet helemaal zeker of de eventuele hoop van Mercedes op een samenwerking met de viervoudig wereldkampioen terecht is. “Red Bull is niet dom”, vervolgt de analist. “Ze hebben Max een fortuin betaald en hem voor meerdere jaren gecontracteerd. Ik denk niet dat hij zomaar weg kan lopen. Maar je kunt hem niet dwingen om te blijven. Als hij weg wil, moet je dat op een gegeven moment accepteren.” De geruchten over een eventueel vertrek van Verstappen bij Red Bull doen al langer de ronde, zeker sinds de renstal dit seizoen hun dominantie helemaal kwijt is aan McLaren.

