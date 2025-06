Andrea Kimi Antonelli is bezig met pas zijn eerste jaar in de Formule 1, maar heeft zijn eerste podiumplaats al binnen. De jonge Italiaan kwam in Canada als derde over de streep, vlak achter teamgenoot en winnaar George Russell. Mercedes-teambaas Toto Wolff verbaast het succes van Antonelli niet. De Oostenrijker onthult hoe de ‘scouts’ van Mercedes al vroeg het talent van de Italiaan in de gaten kregen, al verwacht hij dat Antonelli zeker drie jaar nodig heeft om echt competitief te worden.

Met zijn recente eerste podiumplaats in Canada werd Andrea Kimi Antonelli de derde tiener in de Formule 1 die op het ereschavot mocht plaatsnemen. Alleen Max Verstappen, 18 jaar oud ten tijde van zijn eerste podium, en Lance Stroll, eveneens 18 jaar, gingen de Italiaan voor. Het debuutseizoen van Antonelli bij Mercedes verloopt zo behoorlijk succesvol, wat zijn teambaas Toto Wolff totaal niet verbaast.

“Kimi zit al sinds zijn elfde in ons juniorprogramma. Je kunt tegenwoordig talent herkennen vanaf 10 jaar, wanneer kinderen beginnen mee te doen aan internationale kartseries”, vertelt Wolff aan de Bloomberg’s Hot Pursuit-podcast. “We hebben een goede groep scouts in het juniorprogramma van Mercedes-Benz en dat is belangrijk. In zekere zin werkt het net als voetbalacademies of tennisacademies die talent al heel vroeg identificeren.”

Wolff legt ook meteen uit waar de ‘scouts’ van Mercedes precies naar kijken bij aanstormde talenten. “Als een kind op achtjarige leeftijd begint en het al opneemt tegen oudere kinderen, is dat een goede indicatie”, vervolgt de Mercedes-teambaas. “Als dat kind een jaar jonger is dan alle anderen en alsnog het kampioenschap wint, is dat nog een goede indicatie. En Kimi heeft in al deze categorieën gewonnen. Dat is heel uitzonderlijk.”

Drie jaar

Ondanks dat het talent van Antonelli al vroeg opviel, benadrukt Wolff dat de jonge Italiaan nog tijd nodig heeft zich helemaal thuis te voelen in de Formule 1. Vooral omdat rookies zich moeten aanpassen aan de allesbepalende genuanceerde kunst van het bandenmanagement. “Je hebt waarschijnlijk een driejarig programma nodig voordat de jonge coureur zijn meer ervaren teamgenoten kan uitdagen. Ik bedoel, George (Russell, red.) is tegenwoordig een van de beste coureurs in de Formule 1. Je moet accepteren dat er moeilijke weekenden zullen zijn, dat er minder gepresteerd zal worden. Maar dat hoort er gewoon bij.”

