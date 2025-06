Mercedes-teambaas Toto Wolff blijft pal achter zijn motorendivisie staan, ondanks een reeks recente betrouwbaarheidsproblemen die zowel het fabrieksteam als de klantenteams Williams en Aston Martin hebben getroffen. Na de GP van Canada, waarin Alex Albon in de 46e ronde uitviel met een motorprobleem, verdedigde Wolff zijn krachtbronnen onverminderd. Good as gold, verklaarde hij na afloop van het raceweekend in Montréal.

De uitvalbeurt van Albon, veroorzaakt door een defect aan de power unit, was de laatste in een reeks motorgerelateerde incidenten. Eerder dit seizoen vielen ook Mercedes-rookie Andrea Kimi Antonelli en Aston Martin-vedette Fernando Alonso uit met technische mankementen. Antonelli moest zijn thuisrace in Imola staken na een probleem met het gaspedaal, terwijl een verlies aan oliedruk zijn weekend in Spanje verpestte. Alonso kampte in Monaco met vermogensverlies. Ook George Russell, die in Canada als eerste over de streep kwam, kreeg eerder al te maken met elektrische problemen.

Focus op 2026

Toch ziet Toto Wolff geen reden tot paniek. “Onze motoren zijn sinds de introductie van het hybridetijdperk good as gold – en zó sterk”, verzekerde hij tegenover de media in Montréal. Hij benadrukte dat de incidenten weliswaar vervelend zijn, maar statistisch gezien zeldzaam: “De fouten die we in de afgelopen jaren hebben gehad, waren zeer minimaal.” Mercedes heeft het zogenoemde hybridetijdperk – de jaren na de invoering van de hybride V6-motoren in 2014 – grotendeels gedomineerd. Nu ligt de focus op de aandrijflijn van 2026, wanneer een nieuw motorreglement in werking treedt.

LEES OOK: Wolff heeft geen vertrouwen in herhaling GP Canada: ‘Schommelingen zijn er nog’

“Omdat dit het laatste jaar is van deze reglementen, is alle aandacht gericht op volgend jaar”, lichtte Wolff toe. “Hywel Thomas (algemeen directeur van het motorprogramma, red.) en zijn team zijn volledig op de hoogte van de betrouwbaarheidsproblemen die we ervaren. We moeten nu gewoon achterhalen wat er misgaat. Ik weet niet precies wat er met Alex Albon is gebeurd, maar ik weet zeker dat we daar gaandeweg achter zullen komen.”

Lees hier alles over de GP Oostenrijk

De nieuwe classic special van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.