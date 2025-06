Na de GP Canada is het eerste dubbele podium voor Mercedes dit seizoen een feit. George Russell reed op Montréal als eerste over de finishlijn, terwijl teamgenoot Andrea Kimi Antonelli met zijn derde plaats het podium compleet maakte. Hoewel teambaas Toto Wolff aangenaam is verrast door de goede prestaties van zijn coureurs ondanks de hogere baantemperaturen, heeft hij nog geen vertrouwen voor een herhaling tijdens de GP Oostenrijk. ‘Ik heb er nooit vertrouwen in’, onthult de Oostenrijker zelfs.

Een zege voor George Russell en een podiumplaats voor Andrea Kimi Antonelli. De Canadese GP kon voor Mercedes bijna niet beter. Hoewel de Zilverpijlen het hele weekend in Montréal al snel waren, was de zegetocht van Russell toch een verrassing. De W16 gedijt namelijk niet zo goed bij warmere weersomstandigheden, dus toen op zondag de baantemperatuur omhoog ging, was het voor de renstal niet zeker of Russell wel zijn polepositie kon verzilveren. De Brit deed dit echter wel, tot grote vreugde van teambaas Toto Wolff.

“We hadden een baantemperatuur van 50 graden Celsius en toch zijn we dominant geweest”, zegt een trotse Wolff na de race. “Ik ben echt blij hoe het team dat voor elkaar heeft gekregen, maar ik denk dat je naar de lay-out van het circuit moet kijken. Montréal is altijd al een goed circuit voor ons geweest. Het mist de typische snelle bochten waar we meer last hebben van de hitte. Dat is één. En ten tweede is het asfalt hier vrij glad, wat minder schuurt en dus minder schadelijk is voor onze auto. Die heeft namelijk last van degradatie van de achterbanden en oververhitting.”

GP Oostenrijk

Mercedes won vorig jaar nog de volgende Grand Prix op de kalender, de GP Oostenrijk, al kreeg George Russell toen wel een beetje hulp van de aanvaring tussen Max Verstappen en Lando Norris. De twee coureurs kwamen bij elkaar, en konden vervolgens alle twee niet meer meedoen om de overwinning. Wolff heeft er daarom nog geen vertrouwen in dat Mercedes ook dit jaar in Spielberg een kans maakt. “Ik heb er nooit vertrouwen in”, onthult de teambaas zelfs. “Want de schommelingen in de prestaties zijn er nog steeds. Oostenrijk wordt een andere wedstrijd, een andere lay-out van het circuit, andere uitdagingen.”

