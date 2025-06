Andrea Kimi Antonelli beleeft met zijn eerste podiumplaats in Canada niet alleen een persoonlijke mijlpaal, maar is ook de eerste Italiaan in zestien jaar tijd die op het Formule 1-podium eindigt. De jonge rookie geeft toe dat hij kippenvel kreeg op het moment dat hij zijn beker in ontvangst mocht nemen, en bedankt zijn teamgenoot George Russell voor zijn hulp bij het mooie resultaat.

Andrea Kimi Antonelli begon meteen goed aan de race in Canada. De Mercedes-rookie haalde in de openingsronde meteen Oscar Piastri al in voor de derde plek. De Italiaan hield later in de slotfase ook stand tegen de snelle opmars van de Australiër, mede door de aanvaring tussen de twee McLaren-coureurs en de daarop volgende safety car. Uiteindelijk behaalde de jonge Mercedes-coureur zo zijn eerste podiumplaats.

“Het was zoveel beter dan ik had verwacht”, vertelt Antonelli tegen Motorsport Week. “Om het publiek zo te horen terwijl je het podium oploopt, ik had gewoon kippenvel. Dit moment blijft me zeker lang bij. Het geeft je ook meer zelfvertrouwen, dit soort resultaten en het gevoel dat daarbij hoort. Dat gevoel is geweldig, en je wilt gewoon meer.” De podiumplek van Antonelli is niet alleen voor de coureur persoonlijk een mijlpaal, het is ook de eerste podiumplaats in zestien jaar voor een Italiaan. “Het voelt natuurlijk fantastisch om de eerste Italiaan op het podium te zijn na zo’n lange tijd. Dit resultaat is daarom ook voor de Italiaanse tifosi.”

Zijn derde plek werd Antonelli echter niet in de schoot geworpen. De coureur moest er hard voor rijden in de slotrondes, terwijl de dreiging vanuit de naderende Piastri toenam. “Ik hoopte toen dat de race zo snel mogelijk afgelopen was”, geeft de Mercedes-coureur toe. “Ik telde zelfs de rondes af. Het was echt stressvol.”

Hulp van Russell

Antonelli was niet de enige Mercedes-coureur op het podium in Canada, teamgenoot George Russell ging er met de zege vandoor. De Italiaan zegt dat zijn eigen goede resultaat ‘ook deels door George’ kwam. “George helpt mij om mezelf nog verder te ontwikkelen. Er is echt een goede dynamiek in het team. Hopelijk kunnen we dit momentum meenemen naar de volgende races.”

